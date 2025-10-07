ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, 3 भारतीयों में जबरदस्त टक्कर, क्या शाहीन अफरीदी को कूटने वाला जीत पाएगा अवॉर्ड?

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज और चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को पुरुष कैटेगरी. वहीं, महिला में स्मृति मंधाना. इन तीनों ही खिलाड़ियों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है. सितंबर महीने में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में लोहा मनवाया तो कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. देखना दिलचस्प होगा आईसीसी किसे ये अवॉर्ड देती है.

अभिषेक शर्मा

एशिया कप 2025 के दौरान अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए खूब रन बनाए. मानों वह गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे. पहली बार किसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग ले रहे अभिषेक ने मात्र 7 मैचों में 314 रन ठोक दिए. उन्होंने 44.69 के बल्लेबाजी औसत और 200 के स्ट्राइक रेट की मदद से शानदार बल्लेबाजी की. अभिषेक की इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी खूब मदद मिली. वह 931 अंक के साथ नंबर 1 टी 20 बल्लेबाज बन गए हैं. उनकी इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

कुलदीप यादव

भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत खूब नाम कमाया. उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6. 29 की इकोनॉमी रेट से 6 मैचों में 17 विकेट चटकाए. फाइनल मुकाबले में अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान के हालात पस्त कर दिए. उन्होंने फाइनल मुकाबले में 4 विकेट हासिल कर सभी का दिल खुश कर दिया. कुलदीप ने भुवनेश्वर कुमार के सबसे ज्यादा 13 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

स्मृति मंधाना

महिला विश्व कप की शुरुआत से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. उस सीरीज के दौरान स्मृति मंधाना ने शानदार पारियां खेली. मंधाना ने 58, 117 और 125 रनों की धमाकेदार पारी खेल सभी क्रिकेट फैंस को खुश कर दिया. सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

