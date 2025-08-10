रोहित शर्मा के 3 दुश्मन! जो वनडे टीम में छीन सकते हैं उनकी जगह

भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और IPL के जरिए एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे 3 विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. 38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर कप्तान और ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. भारत के पास 3 बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

1. अभिषेक शर्मा

24 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक सिर्फ 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 193.85 के स्ट्राइक रेट और 33.44 की औसत से 535 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा का IPL रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है. अभिषेक शर्मा ने 77 IPL मैचों में 162.93 के स्ट्राइक रेट और 27.09 की औसत से 1815 रन बनाए हैं. IPL में अभिषेक शर्मा ने 1 शतक और 9 अर्धशतक जमाए हैं. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकें.

2. प्रियांश आर्या

वनडे टीम के लिए टीम इंडिया को एक विस्फोटक ओपनर मिल गया है. ये बल्लेबाज लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. भारत के 24 साल के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बनने के दावेदार हैं. प्रियांश आर्या ने अभी तक IPL के 17 मैचों में 27.94 की औसत और 179.25 के स्ट्राइक रेट से 475 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या IPL की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं. प्रियांश आर्या ने IPL में एक शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं. प्रियांश आर्या बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. प्रियांश आर्या में वो काबिलियत है कि वह टीम इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू करें.

3. वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने इस साल महज 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. वैभव सूर्यवंशी IPL ऑक्शन में चुने गए अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. वैभव सूर्यवंशी वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बनने के दावेदार हैं.