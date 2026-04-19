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Hindi Newsक्रिकेटAjit Agarkar Extension: वो 3 बड़ी वजहें, जो अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बनाए रखेंगी चीफ सिलेक्टर...BCCI भी है खुश

Ajit Agarkar Extension: वो 3 बड़ी वजहें, जो अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बनाए रखेंगी चीफ सिलेक्टर...BCCI भी है खुश

Ajit Agarkar Extension: अजीत अगरकर 2027 तक टीम इंडिया की चीफ सिलेक्टर बने रह सकते हैं. बोर्ड ने उनका कार्यकाल रिन्यू करने का पूरा मन बनाया है. इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि तीन बड़े कारण नजर आते हैं. नीचे विस्तार से जानिए...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:53 PM IST
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Ajit Agarkar Extension: वो 3 बड़ी वजहें, जो अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बनाए रखेंगी चीफ सिलेक्टर...BCCI भी है खुश

Ajit Agarkar Extension: टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर इस वक्त चर्चा में हैं. 19 अप्रैल को मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनके कार्यकाल को 2027 तक रिन्यू करने का फैसला किया है. हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. अगरकर के कार्यकाल में मिली सफलता से बोर्ड खुश है और यही वजह है कि अब अगरकर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक चीफ सिलेक्टर बने रह सकते हैं. यहां हम वो तीन बड़ी वजहें जानेंगे कि आखिर क्यों बीसीसीआई अगरकर पर मेहरबान दिख रहा है.

BCCI ने साल 2023 में 2 साल के लिए अगरकर को चीफ सिलेक्टर बनाया था. 2025 में उन्हें पहले ही 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका था. अब बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल 2027 तक के लिए रिन्यू किया जा रहा है, मतलब यह कि अगरकर कुल चार साल चीफ सिलेक्टर रहेंगे. 

BCCI ने जो नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक, चीफ सिलेक्टर अधिकतम 4 साल तक पद पर रह सकता है. कुछ दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि अगरकर ने खुद BCCI से अपना कार्यकाल 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाने की मांग की थी. अब लगता है उनकी इस मांग को बोर्ड ने मान लिया है.

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1. पहली वजह: 3 साल में जीती 3 आईसीसी ट्रॉफी

अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम ने पिछले ढाई साल में ICC टूर्नामेंट्स में जैसा दबदबा दिखाया है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया. उनके चीफ सिलेक्टर रहते भारत ने 2024 और 2026 के दो T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की. लगातार चार ICC फाइनल में पहुंचना और उनमें से तीन जीतना उनकी सटीक चयन प्रक्रिया का सबसे बड़ा सबूत है. इससे बोर्ड गदगद है.

विजेता: T20 वर्ल्ड कप 2024
विजेता: T20 वर्ल्ड कप 2026
विजेता: ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025
उप-विजेता: वनडे वर्ल्ड कप 2023

2. दूसरी वजह: युवाओं और अनुभव का बेहतरीन तालमेल बनाए रखा है

अगरकर ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कई कड़े फैसले किए. 2024 में रोहित और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के टेस्ट और टी20 इंटरनेशल से संन्यास का रोडमैप बनाया. फिर अगले साल यानी 2026 में ऐसी टीम तैयार की, जिसने T20 खिताब डिफेंड किया. शुभमन गिल जैसे स्टार खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर करके ईशान किशन को चुना. कई युवा खिलाड़ियों को निखारा और मजबूत टीम बनाने में गजब की सूझबूझ दिखाई है. सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने टीम में ट्रांजिशन (बदलाव का दौर) को बहुत ही स्मूद रखा है. अब बोर्ड को भरोसा है कि वे भविष्य की टीम इंडिया तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं.

3. तीसरी वजह: वनडे विश्व कप 2027 पर पूरा फोकस

BCCI का मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने का काम अभी से शुरू हो चुका है. ऐसे में बीच रास्ते में चीफ सिलेक्टर बदलना टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को डगमगा सकता है. अगरकर ने जिस 'कोर ग्रुप' (मुख्य खिलाड़ियों का समूह) को तैयार किया है, बोर्ड चाहता है कि वही इसे अगले विश्व कप तक फिनिशिंग टच दें. 2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है.

ये भी पढ़ें: बची रहेगी या जाएगी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी? BCCI के अधिकारी ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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