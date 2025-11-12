Advertisement
trendingNow12998509
Hindi Newsक्रिकेट

3 मैच, 529 रन... टेस्ट में अब तक नहीं टूटा रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड, विराट भी रह गए गए कोसों दूर

India vs South Africa Test Series: 1992 से अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 44 मुकाबले खेले गए हैं और इस दौरान रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी है. खिलाड़ियों ने ऐसी-ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है. उन्हीं में एक रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा के नाम दर्ज है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 मैच, 529 रन... टेस्ट में अब तक नहीं टूटा रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड, विराट भी रह गए गए कोसों दूर

India vs South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 14 नवंबर को आमने-सामने होने वाली हैं. दो टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में 22 तारीख को शुरू होगा. 1992 से अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 44 मुकाबले खेले गए हैं और इस दौरान रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी है. खिलाड़ियों ने ऐसी-ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है. उन्हीं में एक रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा के नाम दर्ज है.

रोहित के नाम अनोखा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा को आमतौर पर टेस्ट रिकॉर्ड के लिए याद नहीं किया जाता है, लेकिन अपने करियर में कुछ ऐसे प्रदर्शन किए हैं जो फैंस को याद हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोहित अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत-साउथ अफ्रीका के बीच एक ही टेस्ट सीरीज में 500 रनों के आंकड़े को पार किया था. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके करीब दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी नहीं पहुंच पाए. बता दें कि दोनों दिग्गजों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे मैचों में खेलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

4 पारियों में 3 शतक से मचाई तबाही

रोहित शर्मा ने अक्टूबर 2019 में यह कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज में किया था. इस पूरी सीरीज में रोहित ने तीन मुकाबलों की चार पारियों में 132.25 की औसत के साथ 529 रन बनाए. उन्होंने 4 पारियों में 3 शतक से तबाही मचा दी थी. इस सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से 62 चौके और 19 छक्के निकले. 

ये भी पढ़ें: 1 तिहरा शतक, 3 शतक और 5 फिफ्टी... मैच में बना 1498 रन का 'अटूट' रिकॉर्ड, गेंदबाजों की हो गई बुरी हालत

रोहित ने ठोके थे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक

सीरीज का पहला मैच विशाखापत्तनम में खेला गया था. पहली पारी में रोहित शर्मा ने 244 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्कों और 23 चौकों के साथ 176 रन बनाए. दूसरी पारी में उन्होंने 149 गेंदों में 127 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के और 10 चौके निकले. भारत ने मैच 203 रन से अपने नाम किया.

ये भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के वो क्रिकेटर जिन्होंने 'भारतीय' लड़की से की शादी, एक ने तो हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे

पुणे में फेल और रांची में दोहरा शतक

अगला मुकाबला पुणे में खेला गया, जिसमें भारत ने सिर्फ एक ही पारी खेली. रोहित ने इस दौरान 35 गेंदों में 1 चौके के साथ 14 रन बनाए. कप्तान विराट कोहली (254) और मयंक अग्रवाल (108) की शानदार पारियों के दम पर टीम इंडिया ने मुकाबला पारी और 137 रन से जीता था. सीरीज का तीसरा मुकाबला रांची में खेला गया. इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने पहली पारी में बतौर सलामी बल्लेबाज 212 रन बनाए. उन्होंने 255 गेंदों की पारी में 6 छक्के और 28 चौके लगाए. भारत ने यह इनिंग 497/9 के स्कोर पर घोषित की. मुकाबले को पारी और 202 रन से अपने नाम करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर