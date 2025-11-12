3 मैच, 529 रन... टेस्ट में अब तक नहीं टूटा रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड, विराट भी रह गए गए कोसों दूर

India vs South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 14 नवंबर को आमने-सामने होने वाली हैं. दो टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में 22 तारीख को शुरू होगा. 1992 से अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 44 मुकाबले खेले गए हैं और इस दौरान रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी है. खिलाड़ियों ने ऐसी-ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है. उन्हीं में एक रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा के नाम दर्ज है.

रोहित के नाम अनोखा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा को आमतौर पर टेस्ट रिकॉर्ड के लिए याद नहीं किया जाता है, लेकिन अपने करियर में कुछ ऐसे प्रदर्शन किए हैं जो फैंस को याद हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोहित अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत-साउथ अफ्रीका के बीच एक ही टेस्ट सीरीज में 500 रनों के आंकड़े को पार किया था. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके करीब दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी नहीं पहुंच पाए. बता दें कि दोनों दिग्गजों ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे मैचों में खेलते हैं.

4 पारियों में 3 शतक से मचाई तबाही

रोहित शर्मा ने अक्टूबर 2019 में यह कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज में किया था. इस पूरी सीरीज में रोहित ने तीन मुकाबलों की चार पारियों में 132.25 की औसत के साथ 529 रन बनाए. उन्होंने 4 पारियों में 3 शतक से तबाही मचा दी थी. इस सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से 62 चौके और 19 छक्के निकले.

रोहित ने ठोके थे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक

सीरीज का पहला मैच विशाखापत्तनम में खेला गया था. पहली पारी में रोहित शर्मा ने 244 गेंदों का सामना करते हुए 6 छक्कों और 23 चौकों के साथ 176 रन बनाए. दूसरी पारी में उन्होंने 149 गेंदों में 127 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के और 10 चौके निकले. भारत ने मैच 203 रन से अपने नाम किया.

पुणे में फेल और रांची में दोहरा शतक

अगला मुकाबला पुणे में खेला गया, जिसमें भारत ने सिर्फ एक ही पारी खेली. रोहित ने इस दौरान 35 गेंदों में 1 चौके के साथ 14 रन बनाए. कप्तान विराट कोहली (254) और मयंक अग्रवाल (108) की शानदार पारियों के दम पर टीम इंडिया ने मुकाबला पारी और 137 रन से जीता था. सीरीज का तीसरा मुकाबला रांची में खेला गया. इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने पहली पारी में बतौर सलामी बल्लेबाज 212 रन बनाए. उन्होंने 255 गेंदों की पारी में 6 छक्के और 28 चौके लगाए. भारत ने यह इनिंग 497/9 के स्कोर पर घोषित की. मुकाबले को पारी और 202 रन से अपने नाम करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया.