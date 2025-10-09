टी20 इंटरनेशनल में तिहरा शतक ठोक सकते हैं दुनिया के ये 3 बल्लेबाज! इनके सामने तारों की तरह छक्के गिनते हैं गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज एरॉन फिंच के नाम दर्ज है. एरॉन फिंच ने 3 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर 172 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. तब से लेकर अब तक लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एरॉन फिंच के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाया है, लेकिन 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो न सिर्फ एरॉन फिंच का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे बल्कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक भी ठोक सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 बल्लेबाजों पर:

1. अभिषेक शर्मा (भारत)

खतरनाक ओपनर अभिषेक शर्मा में पूरा दमखम है कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक ठोक सकते हैं. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 196.08 की स्ट्राइक रेट से 849 रन कूटे हैं, जिसमें 78 चौके और 60 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में बेस्ट स्कोर 135 रन है. अभिषेक शर्मा ने इसके अलावा 77 IPL मैचों में 162.93 की स्ट्राइक रेट से 1815 रन बनाए हैं, जिसमें 174 चौके और 101 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL में 1 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा का IPL में बेस्ट स्कोर 141 रन है.

2. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड में पूरा दमखम है कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक ठोक सकते हैं. ट्रेविस हेड हमेशा से ही गेंदबाजों के लिए काल रहे हैं. ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में खेलते हुए अपनी कातिलाना बैटिंग का ट्रेलर दिखा चुके हैं. ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 29.82 की औसत और 156.11 की स्ट्राइक रेट से 1163 रन बनाए हैं. ट्रेविस हेड ने टी20 इंटरनेशनल में 5 अर्धशतक जड़े हैं. ट्रेविस हेड का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 91 रन है. ट्रेविस हेड ने इसके अलावा 38 IPL मैचों में 170.03 की स्ट्राइक रेट से 1146 रन बनाए हैं, जिसमें 126 चौके और 55 छक्के शामिल रहे हैं. ट्रेविस हेड ने IPL में 1 शतक और 8 अर्धशतक जड़े हैं. ट्रेविस हेड का IPL में बेस्ट स्कोर 102 रन है.

3. सूर्यकुमार यादव (भारत)

सूर्यकुमार यादव में पूरी काबिलियत है कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक ठोक सकते हैं. सूर्यकुमार यादव मौजूदा समय में टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं, जो मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल में चौके और छक्के लगाते हैं. सूर्यकुमार यादव भारत के टी20 कप्तान भी हैं. सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए 90 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37.08 की औसत और 164.21 की स्ट्राइक रेट से 2670 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़े हैं. सूर्यकुमार यादव ने 37 वनडे मैचों में 25.77 की औसत से 773 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने वनडे में 4 अर्धशतक जड़े हैं. सूर्यकुमार यादव ने इसके अलावा 166 IPL मैचों में 148.66 की स्ट्राइक रेट से 4311 रन बनाए हैं, जिसमें 454 चौके और 168 छक्के शामिल रहे हैं. सूर्यकुमार यादव ने IPL में 2 शतक और 29 अर्धशतक जड़े हैं. सूर्यकुमार यादव का IPL में बेस्ट स्कोर 103 रन है.