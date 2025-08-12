एक मैच में तीन खिलाड़ियों पर जुर्माना... हर्षित राणा पर भी चला 'हंटर', यूं दिखाई थी दादागीरी

DPL: आईपीएल में अक्सर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है. अब दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में भी वैसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है. डीपीएल में सोमवार को हुए मैच के बाद एक ही मैच में तीन खिलाड़ियों पर जुर्माना लग गया है. जिसमें भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा भी शामिल हैं. हर्षित सिर्फ अपनी घातक बॉलिंग से बल्लेबाजों पर प्रेशर नहीं बनाते बल्कि अपनी आक्रामकता से भी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ मुकाबले में भी अपनी आक्रामकता दिखाई.

हर्षित राणा पर लगा जुर्माना

आईपीएल 2024 में हर्षित राणा पर बैन लगा था. यह घटना कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की थी जब उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया. अब, दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स बनाम वेस्ट दिल्ली लायंस मैच के दौरान एक करारे सैंड ऑफ के चलते उनपर जुर्माना लगाया गया है. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान हर्षित राणा ने आयुष दोसेजा के विकेट पर अजीब तरीके से विकेट को सेलीब्रेट किया.

कैसे किया था सेलीब्रेट?

वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ हर्षित राणा एंड कंपनी 165 रनों के लक्ष्य का बचाव कर रही थी. हर्षित राणा ने तीसरे ओवर में आयुष दोसेजा को आउट कर दिया. इस विकेट के बाद राणा बल्लेबाज को 'दूर हटो' का इशारा करते हुए दिखे. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और उनपर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था. इसके अलावा भी उनकी टीम के एक और खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया गया.

रडार पर आए ये खिलाड़ी

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज यजस शर्मा पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. जबकि वेस्ट दिल्ली लायंस के बल्लेबाज क्रिश यादव पर इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया गया. हालांकि, मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने शानदार जीत दर्ज की. इस जीत से ज्याद वेस्ट दिल्ली लायंस के ऋितिक शौकीन चमके और उन्होंने महज 24 गेंद में 51 रन की तूफानी पारी खेली. लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए.