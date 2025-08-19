10 विकेट और शतक...टेस्ट क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में केवल 3 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा
10 विकेट और शतक...टेस्ट क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में केवल 3 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा

क्रिकेट इतिहास में कई अजूबे रिकॉर्ड्स बने हैं. आज हम आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने के साथ-साथ 10 विकेट झटकने का भी महारिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:23 AM IST
टेस्ट क्रिकेट में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं. कई बार खिलाड़ियों ने 1 टेस्ट मैच की पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है, तो कभी एक पारी में 400 रन बनाने का भी रिकॉर्ड हासिल किया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में 5 दिनों तक बड़े ही धैर्य के साथ अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करना होता है. आपने एक पारी में 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा. ऐसे में आज हम आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने के साथ-साथ 10 विकेट झटकने का भी महारिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है.

इयान बॉथम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इयान बॉथम ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी थे. इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बॉथम ने 1980 में खेले गए एक टेस्ट मैच में 10 विकेट और शतक जड़कर इतिहास बना दिया था.  बॉथम ने पहली पारी में 6 विकेट झटके थे और दूसरी पारी में 7 विकेट ले डाले. इसके बाद बॉथम 114 रनों की पारी खेलकर टेस्ट इतिहास में पहली बार एक मैच में 10 विकेट और शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. बॉथम पहले ऐसे प्लेयर बन गए, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के एक मैच में 10 विकेट और शतक जड़ने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया.

इमरान खान

पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर इमरान खान ने साल 1983 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. इमरान ने भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में पहली पारी में 6 तो दूसरी में 5 विकेट झटके. इसके साथ ही इमरान यहां नहीं रूके और उन्होंने उस मैच में 117 रनों की शानदार पारी खेलकर इतिहास बना दिया था.

शाकिब अल हसन

बांग्लादेश के इतिहास के खूंखार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. शाकिब ने साल 2014 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड हासिल किया था. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच की दोनों ही पारियों में 5-5 विकेट हासिल किए थे.  इसके बाद शाकिब ने इस मैच में 137 रनों का पारी खेलते हुए इतिहास बना डाला. वे ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने.

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

