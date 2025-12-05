Advertisement
गुलाबी गेंद पर चला बल्ला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक कारनामा करने वाले 3 दिग्गज

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जा रहा है. पहला मैच इंग्लैंड बुरी तरह से हार गई थी और सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई है. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक ठोकने का कारनामा किया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:51 PM IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जा रहा है. पहला मैच इंग्लैंड बुरी तरह से हार गई थी और सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई है. बात करें अगर पिंक बॉल टेस्ट मैच की तो 14 में से ऑस्ट्रेलिया अभी तक 13 जीतने में कामयाब रही है.  ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल मैचों में काफी मजबूत टीम है.  ऑस्ट्रेलिया की खूंखार गेंदबाजी के सामने बड़ी पारी खेलना खासकर पिंक बॉल से अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है.  ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक ठोकने का कारनामा किया है.

फाफ डु प्लेसिस

दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने का कारनामा किया है. 2016 में एडिलेड में खेले गए पिंक बॉल मैच में डु प्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की थी. उस मैच में डु प्लेसिस  ने नाबाद 118 रनों की पारी खेली थी. 

स्टीफन कुक

दक्षिण  अफ्रीका के एक और बल्लेबाज ने 2016 में खेले गए टेस्ट मैच में शतक जड़कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया था. वह पिंक बॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे. स्टीफन कुक ने उस टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया था और 104 रनों की पारी खेली थी.  दोनों ही खिलाड़ियों के शतक जड़ने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 शतक विकेट से जीत लिया था. 

असद शफीक

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी के बीच गाबा में 2016 में डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी असद शफीक ने शानदार शतकीय पारी खेली थी. 490 रनों के जवाब में पाकिस्तान की ओर से  उन्होंने शफीफ ने 137 रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड कायम कर दिया. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

