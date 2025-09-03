वनडे की एक पारी में शतक ठोकने वाले 3 बल्लेबाज, टीम इंडिया नहीं इस टीम का है दबदबा
वनडे की एक पारी में शतक ठोकने वाले 3 बल्लेबाज, टीम इंडिया नहीं इस टीम का है दबदबा

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:53 PM IST
South Africa
South Africa

वनडे फॉर्मेट क्रिकेट के रोमांचक प्रारुप में से एक हैं. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज काफी तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं.  मैदान पर उतरते ही बस लंबे-लंबे छक्के और बड़ी-बड़ी पारियां खेलने के मूड में होते हैं.  ऐसे में आज हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे. हम यहां बताऐंगे वनडे क्रिकेट की एक पारियों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली टीम कौन सी है. वनडे क्रिकेट में 5 बार ऐसा हुआ है जब एक टीम के 3 खिलाड़ियों ने शतक जड़ा हो.

दक्षिण अफ्रीका vs वेस्टइंडीज

अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ये रिकॉर्ड 2015 में हासिल किया था. उस मैच में अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमला (153) रिली रोसो (128) एबी डिबिलियर्स (149) तीनों ने शतक ठोके थे. दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच तकरीबन 150 रनों के अंतर से हराया था.

दक्षिण अफ्रीका vs भारत

साल 2015 में वनडे सीरीज खेलने आई दक्षिण अफ्रीका की टीम के 3 बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलर्स को जमकर धोया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (109), फाफ डुप्लेसी (133) और एबी डिविलियर्स (119) दमदार शतक ठोके थे.  दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच 214 रनों से जीता था. 

इग्लैंड vs नीदरलैंड

इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ साल 2022 में जमकर रन बनाए थे. इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट (122), डेविड मलान (125) और जोस बटलर ने नाबाद 162 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. इग्लैंड ने इस मुकाबले में नीदरलैंड को 232 रनों से मात दी  थी.

दक्षिण अफ्रीका vs श्रीलंका

दक्षिण अफ्रीका ने साल 2023 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक कारनामा तीसरी बार दोहराया था.  दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक (100), रासी डुसेन (108) और एडन मार्करम (106) ने शतकीय  पारी खेली थी.  अफ्रीका की टीम ने 102 रनों बनाया था.

ऑस्ट्रेलिया vs दक्षिण अफ्रीका 

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए इस मुकाबले में कंगारुओं ने रनों की बरसात कर दी थी. मिचेल मार्श और कैरमन ग्रीन ने ताबड़ोतेड़ शतक ठोके थे. ट्रेविस हेड 142, मिचेल मार्श ने 100 और कैमरन ग्रीन ने ताबड़तोड़ 118 रन की पारियां खेली थी. ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा पहली बार किया था.

;