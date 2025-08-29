एशिया कप में शतक ठोक सकते हैं टीम इंडिया के ये 3 धाकड़ बल्लेबाज, रहम की भीख मांगने लगेंगे गेंदबाज!

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए तैयार हैं. 9 सितंबर को यूएई में टूर्नामेंट का आगाज होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी दावेदारी पेश करेगी. सूर्या के ऊपर खिताब बचाने की जिम्मेदारी है. पिछली बार टीम इंडिया 2023 में इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल हुई थी. तब वनडे वर्ल्ड कप के कारम यह वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था. अब सूर्या की सेना ट्रॉफी को अपने पास ही रखने के लिए उतरेगी. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इस बार टी20 फॉर्मेट में मैच खेले जाएंगे.

टीम में गिल की वापसी

भारतीय टी20 टीम में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है. गिल ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था. उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने टेस्ट सीरीज में रनों की बारिश कर दी. गिल के अलावा जसप्रीत बुमराह भी टीम में लौट आए हैं. इससे टीम की गेंदबाजी मजबूत होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 22 चौके, 21 छक्के और 285 रन...प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया का सुपरस्टार, एशिया कप में बनेगा सूर्या-गंभीर का ट्रम्प कार्ड!

हम यहां उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो एशिया कप के दौरान शतक लगा सकते हैं...

शुभमन गिल: युवा स्टार गिल को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है. इसका मतलब है कि उनका खेलना लगभग तय है. वह 30 जुलाई 2024 के बाद टी20 मैच खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने भारत के लिए 21 टी20 मैचों में 578 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.42 और स्ट्राइक रेट 139.28 का रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि गिल तेजी के साथ लंबी पारी खेल सकते हैं. उन्होंने इंटरनेशनल टी20 मैचों में 1 और आईपीएल में 4 शतक लगाए हैं. वह एशिया कप में ऐसा कर दें तो हैरानी की बात नहीं होगी.

अभिषेक शर्मा: टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का शुरुआती मैचों में खेलना लगभग तय माना जा रहा है. वह किसी भी गेंदबाजी आक्रामण की बखिया उधेड़ने में माहिर हैं. अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल के साथ-साथ आईपीएल में भी शतक लगाया है. भारत के लिए 17 टी20 मैचों में 33.44 की औसत और 193.85 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 535 रन बनाए हैं. इस दौरान दो शतक ठोके हैं. अभिषेक के नाम आईपीएल में भी एक शतक है.

ये भी पढ़ें: अजूबा: 8 विकेट, 60 गेंद और 10 रन... 36 साल के अनजान गेंदबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड

तिलक वर्मा: टीम इंडिया के एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी तिलक वर्मा से सबको बड़ी उम्मीदें हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले साल के अंत में टी20 सीरीज के दौरान तिलक ने तूफान मचा दिया था. उन्होंने लगातार दो शतक ठोके थे. 25 टी20 मैचों में तिलक ने भारत के लिए 749 रन बनाए हैं. उन्होंने 49.93 की औसत और 155.07 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके हैं. वह एशिया कप में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सुनामी लाना चाहेंगे.