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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: कभी इसके सिर कभी उसके सिर... वीकेंड की रनवर्षा में नाची ऑरेंज कैप, 3 बल्लेबाजों में जोरदार टक्कर

IPL 2026: कभी इसके सिर कभी उसके सिर... वीकेंड की रनवर्षा में नाची ऑरेंज कैप, 3 बल्लेबाजों में जोरदार टक्कर

IPL 2026: अप्रैल के आखिरी वीकेंड पर आईपीएल 2026 में रोमांच का डबल डोज देखने को मिला. शनिवार को दो मुकाबले हुए जो फैंस के लिए पैसा वसूल रहे. दोनों मैचों में 225+ रन चेज हुए और रनवर्षा के बीच ऑरेंज कैप की नाचती रही. 3 स्टार खिलाड़ियों के बीच रनों की जोरदार रेस रही. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:33 PM IST
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IPL 2026: अप्रैल के आखिरी वीकेंड पर आईपीएल 2026 में रोमांच का डबल डोज देखने को मिला. शनिवार को दो मुकाबले हुए जो फैंस के लिए पैसा वसूल रहे. दोनों मैचों में 225+ रन चेज हुए और रनवर्षा के बीच ऑरेंज कैप की नाचती रही. 3 स्टार खिलाड़ियों के बीच रनों की जोरदार रेस देखने को मिली. घंटों के हिसाब से ऑरेंज कैप के मालिक चेंज हुए. पहले मैच में रिकॉर्ड रनचेज देखने को मिला, जिसमें पंजाब किंग्स की टीम ने 265 रन के टारगेट को चेज कर इतिहास रचा. दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हार झेलनी पड़ी क्योंकि हैदराबाद ने 229 रन के टारगेट को चेज किया. 

केएल राहुल ने लगाई छलांग

ऑरेंज कैप की रेस में केएल राहुल काफी पीछे थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के खिलाफ 152 रन ठोक लंबी छलांग लगाई. राहुल ने अपनी इस पारी में 9 छक्के और 16 चौके जमाए. इस पारी के बाद वह 357 रन ठोक टॉप पर थे और ऑरेंज कैप उनके सिर सज गई. हालांकि, उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब के खिलाफ ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. पंजाब ने 265 रन का चेज कर इतिहास रचा.

वैभव सूर्यवंशी ने ठोका शतक

कुछ ही देर में डबल हेडर का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ और ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर सज गई. वैभव ने ताबड़तोड़ अंदाज में 103 रन की पारी खेली. उन्होंने महज 36 गेंद में सेंचुरी ठोकी, इस पारी की बदौलत राजस्थान ने बोर्ड पर 228 रन टांग दिए. जवाब में हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों ने भी धमाका किया और लगातार चौथी जीत दर्ज कर पाइंट्स टेबल में टॉप-3 में जगह बनाई. 

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कौन था तीसरा मालिक? 

वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप पहने कुछ ही टाइम बीता था कि अभिषेक शर्मा ने ऑरेंज कैप की रेस में धावा बोल दिया. उन्होंने 29 गेंद में 11 चौकों और 1 छक्का ठोक 57 रन की पारी खेली. इस पारी के बाद अभिषेक टॉप पर पहुंच गए. अभिषेक शर्मा के नाम 8 मैच के बाद 380 रन हो चुके हैं. उन्होंने इस सीजन अभी तक 1 शतक और 3 फिफ्टी ठोकी हैं. अब देखना होगा कि 400 रन का आंकड़ा पहले कौन छूता है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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