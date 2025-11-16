1347 विकेट...100 शतक और नाबाद 400...क्रिकेट इतिहास के वो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनका टूटना असंभव!

3 unbreakable world records in cricket: क्रिकेट की रिकॉर्डबुक कई कारनामों से भरी पड़ी है. इस खेल के इतिहास में कुछ ऐसे कीर्तिमान बन गए हैं, जिनका टूटना लगभग असंभव लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आज का क्रिकेट बदल चुका है. अब किसी भी खिलाड़ी को ज्यादा मौका नहीं मिलते. हम आपके लिए उन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट लाए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.
Trending Photos
3 unbreakable world records in cricket: क्रिकेट के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं. इस खेल को प्यार करने वाले हर रिकॉर्ड पर नजर रखते हैं. अनिश्चितताओं का खेल कहे जाने वाले क्रिकेट के हर मैच में नए-नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें देखने के बाद ये लगता है कि शायद ये कभी नहीं टूट पाएंगे, क्योंकि इन रिकॉर्ड को बनाने या वहां तक पहुंचने के लिए असाधारण प्रतिभा, बेहद लंबा करियर, फिटनेस और सही दौर का मिलना जरूरी था, जो आज के दौर में संभव नहीं दिखता.
आज की तेज क्रिकेटिंग दुनिया में खिलाड़ी फॉर्मेट बदलते रहते हैं, आराम करते हैं और करियर भी पहले की तुलना में छोटा होता है. इसी वजह से नीचे दिए गए ये तीन रिकॉर्ड आने वाले कई दशकों तक शायद ही कोई छू पाए. ये तीन रिकॉर्ड इस खेल के तीन महान खिलाड़ियों ने ही अपने नाम किए हैं.
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के लम्बे करियर में 100 शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस रिकॉर्ड का टूटना संभव नहीं लगता, क्योंकि आज की क्रिकेट में खिलाड़ी लगातार तीन फॉर्मेट खेलते हैं, फिटनेस मैनेजमेंट होता है और करियर भी छोटा होता जा रहा है. इतनी लंबी निरंतरता और इतने साल फॉर्म में रहना लगभग मुश्किल है. विराट कोहली 82 शतक के साथ सबसे करीब हैं, लेकिन वो टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं. सिर्फ वनडे खेलते हैं और 2027 तक उनका खेलना मुश्किल है. ऐसे में उनके लिए 100 शतक का आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल माना जा रहा है.
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने टेस्ट में सबसे बड़ी खेलना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. उन्होंने 12 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ में टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन किए थे. टेस्ट क्रिकेट की यह पारी आज भी किसी पहाड़ जैसी दिखाई देती है. आज की पिचें, गेंदबाजी अटैक और मैच की तेज गति को देखते हुए किसी बल्लेबाज का पूरे दो दिन तक टिककर 400 रन बनाना लगभग असंभव लगता है. इसलिए ब्रायन लारा का यह रिकॉर्ड क्रिकेट के सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड में गिना जाता है.
श्रीलंकाई महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 1347 विकेट लिए हैं, जो किसी भी गेंदबाज के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा है. आज का क्रिकेट तेज है, खिलाड़ी रोटेट होते हैं, गेंदबाज चोटों का शिकार ज्यादा होते हैं और तीन फॉर्मेट का दबाव अलग ही स्तर का है. इतने लंबे समय तक लगातार खेलना और हर फॉर्मेट में विकेट निकालना लगभग नामुमकिन है. इसी वजह से मुरली के 1347 विकेट का रिकॉर्ड आने वाले कई सालों या फिर दशकों तक कोई नहीं तोड़ सकता.
ये भी पढ़ें: IPL 2026: 11 साल बाद जुदाई... KKR ने मैच-विनर को किया रिलीज... अब नीलामी में उतरेगा शाहरुख खान का फेवरेट खिलाड़ी