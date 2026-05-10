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Hindi Newsक्रिकेट1 गेंद पर 3 विकेट... क्रिकेट के मैदान पर कब हुआ है ऐसा अजूबा?

1 गेंद पर 3 विकेट... क्रिकेट के मैदान पर कब हुआ है ऐसा अजूबा?

1 गेंद पर 3 विकेट गिरना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं है. क्रिकेट के मैदान पर 1 गेंद पर 3 विकेट गिरने का अद्भुत और दुर्लभ करिश्मा हो सकता है. क्रिकेट में नियम मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की ओर से लिए जाते हैं और लागू ICC द्वारा किए जाते हैं. क्रिकेट में ऐसे बहुत से नियम हैं, जो आम लोगों को नहीं पता है. आज हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट के नियमों के तहत 1 गेंद पर 3 विकेट कैसे गिर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 10, 2026, 08:55 AM IST
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1 गेंद पर 3 विकेट... क्रिकेट के मैदान पर कब हुआ है ऐसा अजूबा?

1 गेंद पर 3 विकेट गिरना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं है. क्रिकेट के मैदान पर 1 गेंद पर 3 विकेट गिरने का अद्भुत और दुर्लभ करिश्मा हो सकता है. क्रिकेट में नियम मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की ओर से लिए जाते हैं और लागू ICC द्वारा किए जाते हैं. क्रिकेट में ऐसे बहुत से नियम हैं, जो आम लोगों को नहीं पता है. आज हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट के नियमों के तहत 1 गेंद पर 3 विकेट कैसे गिर सकते हैं.

1 गेंद पर कैसे गिर सकते हैं 3 विकेट?

क्रिकेट के नियमों के तहत अगर कोई गेंदबाज 'नो बॉल' फेंकता है, तो उसे लीगल गेंद में काउंट नहीं किया जाएगा. इस 'नो बॉल' पर अगर बैटिंग कर रही टीम का कोई बल्लेबाज रन आउट हो जाए, तो अंपायर उसे आउट करार देगा, लेकिन बैटिंग कर रही टीम को 'फ्री-हिट' मिल जाती है. इसके बाद गेंदबाज अगली ही बॉल 'वाइड' फेंक दे और दूसरा बल्लेबाज उस पर स्टंप आउट हो जाए, तो अंपायर उसे आउट करार देगा. हालांकि, उस गेंद को फिर भी लीगल गेंद में काउंट नहीं किया जाएगा.

क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

ऐसी सूरत में 'फ्री-हिट' भी बरकरार रहेगी. अब अगर गेंदबाज उस 'फ्री-हिट' गेंद को बिना किसी गलती किए फेंक देता है और तीसरा बल्लेबाज भी उस पर रन आउट हो जाता है, तो अंपायर उसे आउट करार देगा और गेंद को सिर्फ 1 लीगल गेंद के तौर पर काउंट किया जाएगा. ऐसे में सिर्फ 1 लीगल गेंद पर 3 विकेट गिर सकते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर कभी 1 गेंद पर 3 विकेट गिरे हैं.

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क्रिकेट के मैदान पर कब हुआ है ऐसा अजूबा?

क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, जब 1 गेंद पर 3 विकेट गिर गए हों. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 जनवरी 2021 को बिग बैश में एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स के बीच खेले गए एक मुकाबले में एक बल्लेबाज एक ही गेंद पर 2 बार आउट हुआ था. इस मैच में जब एडिलेड स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने सिडनी थंडर्स के गेंदबाज क्रिस ग्रीन की गेंद को हिट किया, तो बॉल गेंदबाज के हाथों को छूकर स्टंप्स पर जा लगी, उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जेक वेदराल्ड क्रीज से बाहर थे. फिर भी एक बार रन आउट होने के बावजूद जेक वेदराल्ड उसी गेंद पर दोबारा रन लेने के लिए भागे, लेकिन यहां भी उन्होंने देर कर दी. सिडनी थंडर्स टीम के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स ने तेजी दिखाते हुए गेंद को स्टंप्स पर हिट कर दिया. इस तरह जेक वेदराल्ड 1 गेंद पर 2 बार रन आउट हो गए, हालांकि अंपायर ने उन्हें पहली बार वाले रन आउट के आधार पर ही आउट करार दिया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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