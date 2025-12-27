Advertisement
trendingNow13054786
Hindi Newsक्रिकेट3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स... जो सचिन तेंदुलकर अपने करियर में कभी नहीं तोड़ पाए

3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स... जो सचिन तेंदुलकर अपने करियर में कभी नहीं तोड़ पाए

सचिन तेंदुलकर ने कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्रिकेट की दुनिया के 3 महारिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें खुद सचिन तेंदुलकर भी अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में नहीं तोड़ पाए. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया के 3 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, जिन्हें तोड़ना सचिन तेंदुलकर के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 27, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स... जो सचिन तेंदुलकर अपने करियर में कभी नहीं तोड़ पाए

सचिन तेंदुलकर ने कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्रिकेट की दुनिया के 3 महारिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें खुद सचिन तेंदुलकर भी अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में नहीं तोड़ पाए. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया के 3 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, जिन्हें तोड़ना सचिन तेंदुलकर के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ.

1. टेस्ट क्रिकट में 400 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी भी 400 रनों की व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 248 रनों की पारी खेली है. सचिन तेंदुलकर अपने पूरे टेस्ट करियर में कोई तिहरा शतक भी नहीं लगा पाए. वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे. इंग्लैंड के खिलाफ लारा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस महारिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर तो क्या दुनिया का कोई भी बल्लेबाज 20 साल से नहीं तोड़ पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का औसत

सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 53.79 की औसत से 15921 रन बनाए थे. हालांकि वह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रेडमैन के बल्लेबाजी औसत का वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाए. डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने करियर में टेस्ट 6996 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 का रहा है, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस महारिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर तो क्या दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने जीवन में सिर्फ 52 टेस्ट मैच ही खेले हैं.

3. टेस्ट क्रिकेट में 12 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में 12 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रेडमैन के नाम दर्ज है. सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6 दोहरे शतक जमाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
Maharashtra politics
फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां