Advertisement
trendingNow13078539
Hindi Newsक्रिकेट3 मैच 300 रन... हफ्तेभर में कोहली की आंखों के सामने छिना नंबर-1 का ताज! शतकों की झड़ी लगाकर दुश्मन बना ये बल्लेबाज

3 मैच 300 रन... हफ्तेभर में कोहली की आंखों के सामने छिना नंबर-1 का ताज! शतकों की झड़ी लगाकर 'दुश्मन' बना ये बल्लेबाज

India vs New Zealand 3rd ODI: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले मैच के नायक मिचेल तीसरे वनडे में भी बरसते नजर आए. उन्होंने ताबड़तोड़ सेंचुरी से टीम इंडिया का खेल खराब कर दिया. विराट कोहली से आंखों के सामने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 का ताज छिन गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Daryl Mitchell
Daryl Mitchell

India vs New Zealand 3rd ODI: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले मैच के नायक मिचेल तीसरे वनडे में भी बरसते नजर आए. उन्होंने ताबड़तोड़ सेंचुरी से टीम इंडिया का खेल खराब कर दिया. विराट कोहली से आंखों के सामने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 का ताज छिन गया है. वनडे सीरीज खत्म होने के बाद आईसीसी आधिकारिक तौर पर अपडेटेड रैंकिंग का ऐलान करेगा. 

भारत के खिलाफ रनों का अंबार

भारत के खिलाफ डेरिल मिचेल लगातार प्रचंड फॉर्म में नजर आए हैं. पिछली 7 वनडे पारियों में उन्होंने 4 शतक और 2 फिफ्टी ठोकी हैं. पिछले मैच में उन्होंने 131 रन की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला थी थी. इस मैच में भी भारत के सामने रोड़ा बन चुके हैं. न्यूजीलैंड होल्कर स्टेडियम में एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने जीता था टॉस

भारत ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की शुरुआत शानदार रही क्योंकि महज 5 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को 2 विकेट मिल गए थे. इसके बाद 58 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लगा. 2 विकेट हर्षित राणा ने जबकि एक विकेट अर्शदीप सिंह ने झटका. इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की पार्टनरशिप ने भारत का खेल खराब कर दिया.

अपडेट जारी है..

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Daryl Mitchell

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’