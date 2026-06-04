IND-AFG टेस्ट के कुछ घंटों पहले संन्यास... 10827 रन बनाने वाले प्लेयर ने किया ऐलान, छक्का जड़ RCB को जिताया था मैच

आईपीएल 2026 के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच के चर्चे देखने को मिल रहे थे. 6 जून को दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान पर उतरेंगी. लेकिन इस मैच से पहले भारतीय विकेटकीपर-बैटर ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है. 32 की उम्र में इस प्लेयर ने संन्यास लिया.
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आईपीएल 2026 के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच के चर्चे देखने को मिल रहे थे. 6 जून को दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान पर उतरेंगी. लेकिन इस मैच से पहले भारतीय विकेटकीपर-बैटर ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है. 32 की उम्र में इस प्लेयर ने संन्यास लिया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाकर इस खिलाड़ी ने इमोशनल कैप्शन के साथ विदाई ली है. ये खिलाड़ी कई दिनों से सेलेक्टर्स के रडार से बाहर था और मौका मिलने के न के बराबर चांस थे. सिर्फ 1 साल में ही इस प्लेयर का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया है.
हम बात कर रहे हैं केएस भरत की, जिन्होंने 2023 और 2024 के बीच भारत के लिए सात टेस्ट मैच खेले. वह मिले इन मौकों का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हुए और महज 20.09 की औसत से 221 रन बनाए. उन्हें शुरू में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के लिए बैक-अप विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 2023 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया.
भरत ने आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ था. भरत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "गर्व भरे दिल और कृतज्ञता की भावना के साथ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं. अपने देश के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है." उन्होंने BCCI, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन, VDCA, साथ ही अपने कप्तानों विराट कोहली और रोहित शर्मा, और कोच राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद दिया.
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भरत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 IPL मैच भी खेले हैं, जिनमें उन्होंने 199 रन बनाए हैं. आरसीबी को केएल भरत ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. वह साल 2021 था जब केएस भरत आरसीबी फैंस के दिलों में बस गए थे. आरसीबी की टीम को आखिरी गेंद पर 5 रन की दरकार थी और भरत ने छक्का ठोक इस मैच को निकाल दिया था. उन्होंने भारत के लिए 7 टेस्ट, 113 फर्स्ट क्लास मैच, 83 लिस्ट ए मैच और 91 टी20 मैच खेले हैं. सभी में मिलाकर भरत के नाम 10, 827 रन दर्ज हैं. फर्स्ट क्लास में उनके नाम 11 शतक जबकि लिस्ट ए में 8 सेंचुरी दर्ज हैं.
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