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Hindi Newsक्रिकेट32 साल की उम्र में क्रिकेटर की मौत की खबर से खलबली, साथी इंस्टा पोस्ट ने दिया 440 वोल्ट का झटका

32 साल की उम्र में क्रिकेटर की मौत की खबर से खलबली, साथी इंस्टा पोस्ट ने दिया 440 वोल्ट का झटका

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 17 मई की सुबह एक हैरान करने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है. खबर है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है. साथी खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली तो मामला चर्चा में आ गया.v

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 17, 2026, 10:56 AM IST
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 17 मई की सुबह एक हैरान करने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है. खबर है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है. साथी खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली तो मामला चर्चा में आ गया. इस खबर के सामने आते ही क्रिकेट जगत और फैंस के बीच सनसनी फैल गई. सभी के जहन में सवाल था कि आखिर अचानक इस खिलाड़ी का निधन कैसे हो गया. इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं.

करीम जन्नत की पोस्ट से शुरू हुआ भ्रम

यह पूरा विवाद और भ्रम तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के ऑलराउंडर करीम जन्नत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक शोक संदेश पोस्ट किया. इस पोस्ट के साथ अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह की तस्वीर लगी हुई थी. तस्वीर और पश्तो भाषा में लिखे संदेश को देखकर लोगों ने मान लिया कि रहमत शाह का निधन हो गया है. हालांकि, कमेंट्स ऑफ होने से ये कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया. 

क्या है इसके पीछे का सच?

दरअसल, सोशल मीडिया पर फैला यह दावा पूरी तरह से गलत और केवल एक तकनीकी खराबी का नतीजा था. करीम जन्नत की मूल पोस्ट पश्तो भाषा में थी. जब यूजर्स ने इंस्टाग्राम के इन-बिल्ट ट्रांसलेशन फीचर का इस्तेमाल किया, तो उसने पूरे संदर्भ को ही बदल दिया. ऑटोमैटिक अनुवाद में लिखा था कि रहमत शाह का निधन हो गया है, जबकि असलियत कुछ और ही थी.

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क्या था इंस्टाग्राम का वो गलत अनुवाद?

इंस्टाग्राम के गलत अनुवाद में लिखा था, "बड़े दुख के साथ, मैंने अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहमत शाह के निधन की खबर सुनी. इस बड़ी त्रासदी ने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है. मैं रहमत शाह और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं." इस गलत अनुवाद ने ही फैंस के बीच भारी कन्फ्यूजन पैदा कर दिया.

असल में रहमत शाह की मां का हुआ था निधन

जब इस पोस्ट की गहराई से जांच की गई, तो सच सामने आया कि असल में रहमत शाह पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक हैं. दुखद खबर यह थी कि रहमत शाह की मां का निधन हुआ था. करीम जन्नत ने पश्तो भाषा में रहमत शाह की मां को श्रद्धांजलि दी थी, जिसे इंस्टाग्राम के ट्रांसलेटर ने गलत तरीके से अनुवाद करके क्रिकेटर का निधन बता दिया. 

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करीम जन्नत की पश्तो भाषा के सही ट्रांसलेशन के मुताबिक उन्होंने लिखा, "मैंने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहमत शाह की सम्मानित मां के निधन की खबर सुनी. इस बड़ी त्रासदी ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है. मैं रहमत शाह और उनके सम्मानित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं." इस सटीक अनुवाद के सामने आने के बाद क्रिकेट फैंस ने राहत की सांस ली.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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