33 साल और 44 टेस्ट... भारत-साउथ अफ्रीका मैच में 4 बार ही हुआ ये कारनामा, रिकॉर्ड जान चौंक जाएंगे आप

India vs South Africa Test Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 अक्टूबर को कोलकाता में शुरू होगी. ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद गुवाहाटी में दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से होगा. दोनों टीमों के बीच पहली बार टेस्ट मैच 1992 में खेला जाएगा. उसके बाद से 33 साल में अब तक 44 टेस्ट मैच हुए हैं. साउथ अफ्रीका को 18 और भारत को 16 मुकाबलों में जीत मिली है. 10 टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. इन मुकाबलों के दौरान कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो अनोखे हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में अब तक सिर्फ 4 ही ऐसी पारियां खेली गईं, जिनमें 600+ रन बने हैं. इनमें तीन मौकों पर यह कारनामा भारतीय टीम ने किया.

हम उन मुकाबलों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

मार्च 2008 : दोनों देशों के बीच यह मैच चेन्नई में खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हाशिम अमला (159) की शानदार पारी के दम पर 540 रन बनाए. भारतीय टीम ने इसका करारा जवाब दिया. वीरेंद्र सहवाग ने 319, जबकि राहुल द्रविड़ ने 111 रन बनाते हुए भारतीय पारी को 627 रन तक पहुंचाया. साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी दूसरी पारी 331/5 के स्कोर पर घोषित की. यह मैच ड्रॉ रहा.

फरवरी 2010 : ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 296 रन पर सिमट गई थी. इसके जवाब में वीरेंद्र सहवाग (165), सचिन तेंदुलकर (106), महेंद्र सिंह धोनी (नाबाद 132) और वीवीएस लक्ष्मण (नाबाद 143) की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने अपनी पहली पारी 643/6 पर घोषित की. भारत के पास पहली पारी के आधार पर विशाल बढ़त थी. दबाव साउथ अफ्रीका पर नजर आ रहा था और मेहमान टीम अगली पारी में सिर्फ 290 रन पर ढेर हो गई. इसी के साथ भारत ने मुकाबला पारी और 57 रन से जीत लिया.

दिसंबर 2010 : दोनों देशों के बीच यह मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का दबदबा रहा. भारत की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई थी. इसके जवाब में मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी 620/4 के स्कोर पर घोषित की. भारत ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की. सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 111 रन बनाए, जबकि कप्तान धोनी ने 90 रन की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया 459 रन पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका ने मैच पारी और 25 रन से जीता.

अक्टूबर 2019 : पुणे में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने अपनी पहली पारी विराट कोहली (नाबाद 254) और मयंक अग्रवाल (108) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 601/5 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका पहली पारी में 275 रन पर ऑलआउट होने के बाद फॉलोऑन खेलने को मजबूर हुआ और दूसरी पारी में 189 रन से ज्यादा नहीं बना सका. भारत ने यह मुकाबला पारी और 137 रन से जीता.