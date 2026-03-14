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Hindi Newsक्रिकेट357 रन और टेस्ट का चौथा दिन... जब विकेट की भीख मांग रहे थे ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर, 2 भारतीय बल्लेबाजों ने लिखी थी जीत की इबारत

357 रन और टेस्ट का चौथा दिन... जब विकेट की भीख मांग रहे थे ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर, 2 भारतीय बल्लेबाजों ने लिखी थी जीत की इबारत

मॉडर्न क्रिकेट में कई बड़े-बड़े धुरंधर हैं और विराट कोहली इसके किंग. लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत के पास कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी तूती दुनियाभर में बोलती थी. इतिहास पलटकर देखें तो आज का ही दिन था जब टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों ने मिलकर जीत की ऐसी इबारत लिखी जो सालों ऑस्ट्रेलिया को चुभती होगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:05 AM IST
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Rahul Dravid and VVS Laxman (X)
Rahul Dravid and VVS Laxman (X)

भारतीय क्रिकेट के इतिहास को पलटकर देखेंगे तो कई रिकॉर्डतोड़ पारियां दिखेंगी. लेकिन जब 'वेरी-वेरी स्पेशल' पारियों की बात आती है तो हम उन पारियों को याद करते हैं जिसमें किसी खिलाड़ी या जोड़ी ने कट्टर टीम के जबड़े से जीत छीन ली हो. रिकॉर्ड टूटे या न टूटे कट्टर टीमों के जबड़े से छीनने वाली पारी का स्वाद अलग ही है. ऐसे ही एक मुकाबले को हम आपको याद दिलाने जा रहे हैं जिसमें टीम इंडिया के दो भारतीय खिलाड़ियों ने जीत की ऐसी इबारत लिखी जो नंबर-1 टीम ऑस्ट्रेलिया को चुभती होगी. 

हार रही थी टीम इंडिया

हम बात कर रहे हैं साल 2001 के भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की जब टीम इंडिया जीत के लिए पापड़ बेल रही थी. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को मुंबई में हरा दिया था. दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम फॉलोऑन पारी खेल रही थी. तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना लिए थे लेकिन अभी भी 20 रन की लीड थी. भारत को ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मजबूत लक्ष्य भी रखना था. आमतौर पर फॉलोऑन खेलने वाली टीम को हार मिलती है लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया के दो प्लेयर्स ने चमत्कारी पारियों से इसे जीत में तब्दील कर दिया. 

कौन थे वो दो खिलाड़ी? 

हम जिस जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ थे. दोनों ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार की तरह जम चुके थे. तीसरे दिन के खेल तक राहुल द्रविड़ 7 रन पर थे जबकि लक्ष्मण 109 रन बनाकर क्रीज पर थे. सभी को अंदाजा कि लक्ष्मण या द्रविड़ में से कोई एक चौथे दिन अपना विकेट गंवा देगा और भारतीय टीम हार जाएगी. लेकिन चौथा दिन इसके उलट हुआ और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट की भीख मांगते नजर आए थे. 5वें विकेट के लिए चौथे दिन के दिन के खेल तक लक्ष्मण 275 नाबाद पर थे जबकि द्रविड़ 155 रन पर नाबाद अड़े हुए थे. दोनों ने चौथे दिन 357 रन जोड़े. 

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ऑस्ट्रेलिया को मिला विशाल लक्ष्य?

राहुल द्रविड़ 180 रन बनाकर लौटे जबकि लक्ष्मण ने 275 रन की जादुई पारी को अंजाम दिया. भारत ने अपनी पारी को 657/7 पर घोषित कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रन का लक्ष्य था और भारतीय टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. ईडन गार्डन्स में भज्जी का जलवा देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 212 रन के स्कोर पर ही सिमट गई और ये मैच ऐसा चौथा उदारण बना जब टेस्ट इतिहास में किसी टीम फॉलोऑन पर बैटिंग करते हुए जीत दर्ज की.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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