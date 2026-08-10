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36 की उम्र में भी नहीं छूटी उम्मीद, गुच्छों में विकेट लेकर BCCI का दरवाजा पीट रहे चहल, काउंटी में मचाई तबाही

एक दौर था जब दुबला-पतला भारत का एक गेंदबाज दुनियाभर के बल्लेबाजों को उंगलियों पर नचाता था. लेकिन अब टीम इंडिया के रडार से दूर है. उम्र 36 साल की हो चुकी है, लेकिन मन उम्मीद अभी भी जिंदा है. फिरकी मास्टर युजवेंद्र चहल टीम इंडिया में न सही, लेकिन काउंटी वनडे कप में अपना जलवा दिखाकर सभी का ध्यान खींच रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 10, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:47 PM IST
36 की उम्र में भी नहीं छूटी उम्मीद, गुच्छों में विकेट लेकर BCCI का दरवाजा पीट रहे चहल, काउंटी में मचाई तबाही
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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