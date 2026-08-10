36 की उम्र में भी नहीं छूटी उम्मीद, गुच्छों में विकेट लेकर BCCI का दरवाजा पीट रहे चहल, काउंटी में मचाई तबाही

युजवेंद्र चहल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम 233 विकेट हैं. वहीं, उनके नाम 72 ODI और 80 T20I में 121 और 96 विकेट दर्ज हैं. चहल 36 साल के हो चुके हैं और सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं. उन्होंने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व आखिरी बार 2023 में किया था. सेलेक्टर्स बैटिंग में गहराई को देखते हुए स्पिन ऑलराउंडर्स की तलाश में रहते हैं, जिसके चलते कई बार कुलदीप यादव की पोजीशन पर भी तलवार लटकी नजर आती है. वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जैसे स्पिन ऑलराउंडर्स के चलते चहल के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना काफी चैलेंजिंग हो चुका है.