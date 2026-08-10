36 की उम्र में भी नहीं छूटी उम्मीद, गुच्छों में विकेट लेकर BCCI का दरवाजा पीट रहे चहल, काउंटी में मचाई तबाही

युजवेंद्र चहल, भारत का वो स्पिनर जिसके सामने दुनियाभर के बल्लेबाज हवा में शॉट खेलने से पहले चार बार सोचते थे. चतुर, चालाक चहल भले ही पिछले 3 साल से सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं, लेकिन अभी भी किसी भी मैच को पलटने का माद्दा आज भी रखते हैं. ये हम नहीं बल्कि 36 की उम्र में उनका प्रदर्शन बोल रहा है. काउंटी वनडे कप में चहल ने ऐसा दम दिखाया, हर तरफ उनके चर्चे शुरू हो चुके हैं. लगातार मुकाबलों में चहल गुच्छों में विकेट लेते नजर आए.
9 अगस्त को नॉर्थेम्पटनशायर और समरसेट के बीच मुकाबले में उन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए. इसमें से एक विकेट इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन का था. समरसेट की टीम 47 ओवर में 185 रन पर ही सिमट गई. पिछले 7 मैच में उन्होंने 15 विकेट झटक दिए हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में चौथे स्थान पर कब्जा कर रखा है.
नॉर्थम्पटनशायर ने एकतरफा अंदाज में 30 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबले को अपने नाम किया. काउंटी वनडे कप में उन्होंने लंकाशायर के खिलाफ गजब का प्रदर्शन किया था और 60 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे. आईपीएल 2026 में बैटिंग पिचों पर भी अनुभव चहल का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा था और उन्होंने 12 पारियों में 12 विकेट अपने नाम किए थे.
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युजवेंद्र चहल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम 233 विकेट हैं. वहीं, उनके नाम 72 ODI और 80 T20I में 121 और 96 विकेट दर्ज हैं. चहल 36 साल के हो चुके हैं और सेलेक्टर्स के रडार से दूर हैं. उन्होंने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व आखिरी बार 2023 में किया था. सेलेक्टर्स बैटिंग में गहराई को देखते हुए स्पिन ऑलराउंडर्स की तलाश में रहते हैं, जिसके चलते कई बार कुलदीप यादव की पोजीशन पर भी तलवार लटकी नजर आती है. वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जैसे स्पिन ऑलराउंडर्स के चलते चहल के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना काफी चैलेंजिंग हो चुका है.