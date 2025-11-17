Advertisement
364, 187, 169... टेस्ट की एक पारी में बल्लेबाजों ने मचाया था कोहराम, बनाया था 903/7 का 'अटूट' रिकॉर्ड

Australia vs England Cricket Records: क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की प्रतिद्वंद्वीता काफी मशहूर है. दोनों टीमें एक बार फिर से आमने-सामने होने वाली हैं. 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स स्थापित किए जाएंगे. सबकी नजर स्टीव स्मिथ, जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे दिग्गजों पर होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:18 PM IST
Australia vs England Cricket Records: क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की प्रतिद्वंद्वीता काफी मशहूर है. दोनों टीमें एक बार फिर से आमने-सामने होने वाली हैं. 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स स्थापित किए जाएंगे. सबकी नजर स्टीव स्मिथ, जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे दिग्गजों पर होगी. एशेज की शुरुआत 1882-83 में हुई थी और उसके बाद से एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखने को मिले हैं. कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं जो अभी तक नहीं टूटे हैं. उन्हीं में एक पारी में सबसे ज्यादा रनों का कीर्तिमान भी है.

87 साल पहले बना था अनोखा रिकॉर्ड

1877 से अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 361 मैच खेले गए हैं. इस दौरान कंगारू टीम को 152 मुकाबलों में जीत मिल है. 112 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं. 97 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए. इन 361 मैचों में सिर्फ एक बार किसी टीम ने पारी में 900 या उससे अधिक रन बनाए है. 1938 में यह मुकाबला ओवल में खेला गया था. तब एक पारी में इंग्लैंड की ओर से एक तिहरा शतक और दो शतक लगे लगे थे. इंग्लिश टीम ने 903/7 रन का पहाड़ स्कोर बनाया था जो एशेज सीरीज की एक पारी में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है.

बल्लेबाजों ने मचाया था गदर

मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस पारी में इंग्लैंड ने 335.2 ओवरों का सामना करते हुए 903/7 के स्कोर पर पारी घोषित की. इंग्लैंड की टीम 29 के स्कोर पर बिल एडरिच (12) का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से लियोनार्ड हटन ने मौरिस लेलैंड के साथ दूसरे विकेट के लिए 382 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. लेलैंड 17 चौकों के साथ 187 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हटन ने कप्तान वैली हामंड के साथ तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को 500 के पार पहुंचाया. हैमंड ने 59 रन की पारी खेली.

364 रन बनाकर आउट हुए थे हटन

इसके बाद इंग्लैंड ने महज 9 रन के अंदर एडी (0) और डेनिस कॉम्पटन (1) का विकेट खो दिया था. यहां से लियोनार्ड हटन ने जो हार्डस्टाफ के साथ छठे विकेट के लिए 215 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. लियोनार्ड हटन 847 गेंदों में 35 चौकों के साथ 364 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्डस्टाफ ने 169 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से बिल ओ'रेली ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले.

इंग्लैंड की रिकॉर्ड जीत

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी. इस पारी में बिल ब्राउन ने 69 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से बिल बोवेस ने 5 विकेट निकाले. इंग्लैंड के पास पहली पारी के आधार पर 702 रन की बढ़त थी. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम फॉलोऑन खेलने को मजबूत हुई और दूसरी पारी में महज 123 रन ही बना सकी. इंग्लैंड की ओर से इस पारी में केन फार्नेस ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि बिल बोवेस और हेडली वेरिटी ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं. इंग्लैंड ने मुकाबला पारी और 579 रन से अपने नाम किया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Cricket records

