175 और 59... IPL 2026 में इन दो 'जादुई' नंबर के पीछे क्यों भाग रहे वैभव सूर्यवंशी? क्रिस गेल के लिए खतरे की घंटी!

Most Sixes in an IPL Season: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी नाम के तूफान ने गेंदबाजों का जीना-हराम कर दिया है. चाहे सामने जसप्रीत बुमराह हों, जोश हेजलवुड या पैट कमिंस... 15 साल के युवा सनसनी सिर्फ छक्के से बात कर रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर अब विपक्षी टीमों के लिए दहशत बन चुके हैं. आईपीएल के 19वें सीजन में बल्ले से तबाही मचाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 10 पारियों में 404 रन बना दिए हैं. ऑरेंज कैप की रेस में भले ही उन्हें कुछ बल्लेबाजों से टक्कर मिल रही है, लेकिन सबसे अधिक छक्के उड़ाने के मामले में वो बाकी बल्लेबाजों से बहुत आगे हैं. वो जिस हिसाब से छक्कों की बारिश कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि 'यूनिवर्स बॉस' यानी क्रिस गेल का महारिकॉर्ड खतरे में है.

क्रिस गेल के नाम है छक्कों का महारिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ खिलाड़ी क्रिस गेल की गिनती T20 क्रिकेट में महान बल्लेबाजों में होती है. आईपीएल में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिनमें एक मैच में 175 रन और एक सीजन में सबसे अधिक छक्के शामिल है. क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक सीजन में 59 छक्के उड़ाए थे.

महारिकॉर्ड से कितने छक्के दूर वैभव सूर्यवंशी?

राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में बल्ले से धूम मचाते हुए अभी तक 9 पारियों में 37 छक्के जड़े हैं. इसका मतलब है कि वो हर मैच में करीब 4 छक्के जरूर उड़ा रहे हैं. आने वाले मुकाबलों में भी ये सिलसिला जारी रहा तो वैभव IPL के किसी एक सीजन में सबसे अधिक छक्के जड़ने के मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ सकते हैं. वो इस महारिकॉर्ड से अब 22 छक्के दूर हैं. मौजूदा स्थिति के लिहाज से देखें तो वैभव सूर्यवंशी 5-6 मैचों में इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम हैं.

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IPL के किसी एक सीजन में सबसे अधिक सिक्स

59 - क्रिस गेल (आरसीबी, 2012)

52 - आंद्रे रसेल (केकेआर, 2019)

51 - क्रिस गेल (आरसीबी, 2013)

45 - जोस बटलर (आरआर, 2022)

44 - क्रिस गेल (आरसीबी, 2011)

42 - अभिषेक शर्मा (एसआरएच, 2024)

क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की ख्वाहिश

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले बीसीसीआई के अवॉर्ड शो में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दिली इच्छा बताई थी. उन्होंने साफ-साफ कहा था कि इस सीजन वो क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं. बता दें कि गेल के नाम आईपीएल के किसी एक मैच में उच्चतम स्कोर करने का रिकॉर्ड है. पूर्व महान बल्लेबाज ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

ऑरेंज कैप की रेस में भी भाग रहे वैभव सूर्यवंशी

आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में भी वैभव सूर्यवंशी बड़े-बड़े धुरंधरों को टक्कर दे रहे हैं. ऑरेंज कैप की रेस में वो फिलहाल 10 पारियों में 404 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. उनसे आगे हेनरिक क्लासेन (414 रन) और अभिषेक शर्मा (425 रन) हैं.

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