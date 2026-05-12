40 में सिर्फ 1 ओवर स्पिन... फिर भी नहीं टूटा IPL का ये रिकॉर्ड, धर्मशाला में क्यों नजरअंदाज हुए स्पिनर्स?

आईपीएल 2026 में हर मैच में रिकॉर्ड्स बनते नजर आते हैं. पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर 11 मई को देखने को मिली. दिल्ली ने मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में भी एक अजीब रिकॉर्ड बना. 20-20 ओवर के मुकाबले में स्पिनर्स पूरी तरह नजरअंदाज ही हो गए. इसके पीछे की वजह क्या थी पंजाब के स्पिन कोच ने बताई.
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आईपीएल 2026 में हर मैच में रिकॉर्ड्स बनते नजर आते हैं. पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर 11 मई को देखने को मिली. दिल्ली ने मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में भी एक अजीब रिकॉर्ड बना. 20-20 ओवर के मुकाबले में स्पिनर्स पूरी तरह नजरअंदाज ही हो गए. इसके पीछे की वजह क्या थी पंजाब के स्पिन कोच ने बताई. कुल 39 ओवर का मैच हुआ और एक भी ओवर स्पिनर ने नहीं किया. पंजाब किंग्स ने चहल को भी नजरअंदाज कर दिया.
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब स्पिनर्स इग्नोर हुए हैं. आईपीएल के पहले सीजन में आरसीबी और सीएसके के खिलाफ मैच में भी ऐसा हुआ था. उस दौरान सिर्फ 2 गेंद ही स्पिनर ने फेंकी थीं. 39.4 ओवर तेज गेंदबाजों का रिकॉर्ड उस मैच में लगा. ये मुकाबला चेपॉक में खेला गया था. पंजाब ने चहल को न खिलाने के फैसले को सही ठहराने के लिए स्पिन बॉलिंग कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा.
पंजाब के बॉलिंग कच बहुतुले ने कहा, "निश्चित रूप से टाइम-आउट के दौरान स्पिनरों से गेंदबाजी करवाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि गेंद में स्विंग थी और परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल थीं. इसलिए मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजों के साथ ही आगे बढ़ने और यह देखने का फैसला बहुत ही अचानक लिया गया था कि हम विकेट कैसे ले सकते हैं और हमने शुरुआत में ऐसा किया भी. लेकिन मुझे लगता है कि एक साझेदारी ने मैच हमसे छीन लिया."
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पंजाब की टीम को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते टीम के लिए मुश्किल स्थिति हो चुकी है. बहुतुले ने आगामी मुकाबलों में बदलाव को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि इस टीम ने अब तक इतना अच्छा प्रदर्शन किया है. हां, हम कुछ मैच हारे हैं हम केवल कुछ खास क्षेत्रों पर ही फिर से विचार करेंगे. टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि हम अपने लिए चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं."