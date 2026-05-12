Advertisement
trendingNow13213735
Hindi Newsक्रिकेट40 में सिर्फ 1 ओवर स्पिन... फिर भी नहीं टूटा IPL का ये रिकॉर्ड, धर्मशाला में क्यों नजरअंदाज हुए स्पिनर्स?

40 में सिर्फ 1 ओवर स्पिन... फिर भी नहीं टूटा IPL का ये रिकॉर्ड, धर्मशाला में क्यों नजरअंदाज हुए स्पिनर्स?

आईपीएल 2026 में हर मैच में रिकॉर्ड्स बनते नजर आते हैं. पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर 11 मई को देखने को मिली. दिल्ली ने मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में भी एक अजीब रिकॉर्ड बना. 20-20 ओवर के मुकाबले में स्पिनर्स पूरी तरह नजरअंदाज ही हो गए. इसके पीछे की वजह क्या थी पंजाब के स्पिन कोच ने बताई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 12, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PBKS vs DC
PBKS vs DC

आईपीएल 2026 में हर मैच में रिकॉर्ड्स बनते नजर आते हैं. पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर 11 मई को देखने को मिली. दिल्ली ने मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में भी एक अजीब रिकॉर्ड बना. 20-20 ओवर के मुकाबले में स्पिनर्स पूरी तरह नजरअंदाज ही हो गए. इसके पीछे की वजह क्या थी पंजाब के स्पिन कोच ने बताई. कुल 39 ओवर का मैच हुआ और एक भी ओवर स्पिनर ने नहीं किया. पंजाब किंग्स ने चहल को भी नजरअंदाज कर दिया.

नहीं टूटा ये रिकॉर्ड

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब स्पिनर्स इग्नोर हुए हैं. आईपीएल के पहले सीजन में आरसीबी और सीएसके के खिलाफ मैच में भी ऐसा हुआ था. उस दौरान सिर्फ 2 गेंद ही स्पिनर ने फेंकी थीं. 39.4 ओवर तेज गेंदबाजों का रिकॉर्ड उस मैच में लगा. ये मुकाबला चेपॉक में खेला गया था. पंजाब ने चहल को न खिलाने के फैसले को सही ठहराने के लिए स्पिन बॉलिंग कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा.

क्या बोले कोच?

पंजाब के बॉलिंग कच बहुतुले ने कहा, "निश्चित रूप से टाइम-आउट के दौरान स्पिनरों से गेंदबाजी करवाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि गेंद में स्विंग थी और परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल थीं. इसलिए मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजों के साथ ही आगे बढ़ने और यह देखने का फैसला बहुत ही अचानक लिया गया था कि हम विकेट कैसे ले सकते हैं और हमने शुरुआत में ऐसा किया भी. लेकिन मुझे लगता है कि एक साझेदारी ने मैच हमसे छीन लिया."

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. पंजाब किंग्स की लगातार 4 हार ने तोड़ा श्रेयस अय्यर का सब्र, किसपर फूटा गुस्सा?

क्या होगा कोई बदलाव

पंजाब की टीम को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते टीम के लिए मुश्किल स्थिति हो चुकी है. बहुतुले ने आगामी मुकाबलों में बदलाव को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि इस टीम ने अब तक इतना अच्छा प्रदर्शन किया है. हां, हम कुछ मैच हारे हैं हम केवल कुछ खास क्षेत्रों पर ही फिर से विचार करेंगे. टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि हम अपने लिए चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं."

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
Gold reserve
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
kolkata
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
Assam CM Oath ceremony
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
Narendra Modi news
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
PM Modi
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
TMC office
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
Himanta Biswa CM Oath Live: विश्वास को सार्थक करेंगे हिमंता, निश्चित रूप से होगा विकास...असम में शपथ से पहले बोले नितिन गडकरी
Himanta Biswa Sarma CM Oath Live
Himanta Biswa CM Oath Live: विश्वास को सार्थक करेंगे हिमंता, निश्चित रूप से होगा विकास...असम में शपथ से पहले बोले नितिन गडकरी
कई दिनों की गर्मी के बाद आज पलटी मारेगा मौसम, 9 राज्यों में आंधी- बारिश के आसार- IMD
weather update
कई दिनों की गर्मी के बाद आज पलटी मारेगा मौसम, 9 राज्यों में आंधी- बारिश के आसार- IMD
युद्ध की मार के बीच क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? क्या-क्या कदम उठा सकते हैं राज्य
Israel Iran tension
युद्ध की मार के बीच क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? क्या-क्या कदम उठा सकते हैं राज्य
पेपर कराने में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? लीक होने पर कितना होता नुकसान
Recruitment Exam Process
पेपर कराने में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? लीक होने पर कितना होता नुकसान