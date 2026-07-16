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420 मैच खेलने वाले प्लेयर का संन्यास, 39 साल की उम्र में लगाया करियर पर विराम, घरेलू क्रिकेट में चलता है नाम

क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ी होते हैं, जिनका इंटरनेशनल करियर भले ही छोटा होता है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम चलता है. ऐसे ही एक खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिाय के लिए सबसे ज्यादा डोमेस्टिक मैच खेले.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:00 PM IST
420 मैच खेलने वाले प्लेयर का संन्यास, 39 साल की उम्र में लगाया करियर पर विराम, घरेलू क्रिकेट में चलता है नाम
Image Credit: AUS Team

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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