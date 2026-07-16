420 मैच खेलने वाले प्लेयर का संन्यास, 39 साल की उम्र में लगाया करियर पर विराम, घरेलू क्रिकेट में चलता है नाम

क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ी होते हैं, जिनका इंटरनेशनल करियर भले ही छोटा होता है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम चलता है. ऐसे ही एक खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिाय के लिए सबसे ज्यादा डोमेस्टिक मैच खेले. ऑस्ट्रेलिया में बड़े-बड़े धुरंधर हैं, लेकिन इस प्लेयर ने सबसे ज्यादा घरेलू मुकाबले खेलकर विदाई ली है. ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज मोइसेस हेनरिक्स हैं.
39 साल की उम्र में हेनरिक्स ने संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गेंद और बल्ले दोनों से ही अपनी पहचान बनाई. हेनरिक्स ने न्यू साउथ वेल्स (NSW) और बिग बैश लीग (BBL) की टीम सिडनी सिक्सर्स के साथ अपने शानदार सफर को खत्म करते हुए घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. हालांकि, उनका क्रिकेट करियर खत्म नहीं हुआ है. दरअसल, बचपन में पुर्तगाल से ऑस्ट्रेलिया आकर बसने वाले हेनरिक्स अब अगले महीने अपने जन्मस्थान पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.
हेनरिक्स 2028 टी20 वर्ल्ड कप के यूरोपीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करेंगे. 39 साल के हेनरिक्स को बिग बैश लीग के आगामी सीजन (BBL 16) के लिए सिडनी सिक्सर्स ने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था. फरवरी में उनकी पीठ की सर्जरी भी हुई थी. हेनरिक्स ने बताया कि उन्हें दूसरी बीबीएल टीमों से ऑफर मिले थे, लेकिन सिडनी सिक्सर्स के अलावा किसी और टीम से खेलना उन्हें ठीक नहीं लगा.
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हेनरिक्स ने न्यू साउथ वेल्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए सभी फॉर्मेट मिलाकर कुल 420 मैच खेले हैं. इसमें 110 फर्स्ट-क्लास, 112 लिस्ट-ए और 198 टी20 मैच शामिल हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तीनों फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है और साल 2013 में टेस्ट डेब्यू किया था. घरेलू क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी हेनरिक्स दुनिया भर की विदेशी टी20 लीग्स में खेलना जारी रखेंगे.