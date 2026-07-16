420 मैच खेलने वाले प्लेयर का संन्यास, 39 साल की उम्र में लगाया करियर पर विराम, घरेलू क्रिकेट में चलता है नाम

39 साल की उम्र में हेनरिक्स ने संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गेंद और बल्ले दोनों से ही अपनी पहचान बनाई. हेनरिक्स ने न्यू साउथ वेल्स (NSW) और बिग बैश लीग (BBL) की टीम सिडनी सिक्सर्स के साथ अपने शानदार सफर को खत्म करते हुए घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. हालांकि, उनका क्रिकेट करियर खत्म नहीं हुआ है. दरअसल, बचपन में पुर्तगाल से ऑस्ट्रेलिया आकर बसने वाले हेनरिक्स अब अगले महीने अपने जन्मस्थान पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.