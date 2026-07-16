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1000 छक्कों का महारिकॉर्ड... पोलार्ड ने संन्यास की उम्र में रचा इतिहास, खतरे में गेल का 'ताज'

दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड संन्यास की उम्र में भी धमाल मचा रहे हैं. 39 साल के पोलार्ड ने मेजर क्रिकेट लीग में अपनी बल्लेबाजी से खलबली मचा दी. उन्होंने 1000 छक्कों का प्रचंड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है और गेल के 'ताज' पर भी ग्रहण लगा दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:38 AM IST
1000 छक्कों का महारिकॉर्ड... पोलार्ड ने संन्यास की उम्र में रचा इतिहास, खतरे में गेल का 'ताज'
Image Credit: IPL

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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