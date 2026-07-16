1000 छक्कों का महारिकॉर्ड... पोलार्ड ने संन्यास की उम्र में रचा इतिहास, खतरे में गेल का 'ताज'

क्रिस गेल ने अपने करियर में 463 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 1056 छक्के जमाने का कारनामा किया है. अब क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए उन्हें 57 छक्कों की दरकार है. अगर वह इसी तेजी से छक्के मारते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले एक साल में क्रिस गेल से ये ताज छीन लेंगे. इस मामले पर तीसरे नंबर पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेाज का ही नाम है, लेकिन अंतर काफी बड़ा है. तीसरे नंबर पर रसेल हैं, जिन्होंने 792 छक्के ठोके हैं.