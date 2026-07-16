1000 छक्कों का महारिकॉर्ड... पोलार्ड ने संन्यास की उम्र में रचा इतिहास, खतरे में गेल का 'ताज'

दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड संन्यास की उम्र में भी धमाल मचा रहे हैं. 39 साल के पोलार्ड ने मेजर क्रिकेट लीग में अपनी बल्लेबाजी से खलबली मचा दी. उन्होंने 1000 छक्कों का प्रचंड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है और गेल के 'ताज' पर भी ग्रहण लगा दिया. आईपीएल में पोलार्ड मुंबई के कोच हैं, लेकिन आज भी किसी भी गेंदबाज की बखिया उधेड़ने का माद्दा रखते हैं.
टी20 फॉर्मेट में 1000 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के क्लब में पोलार्ड ने धांसू एंट्री की. ये कारनामा करने वाले महज दूसरे बल्लेबाज हैं. दिग्गज क्रिस गेल ने इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने इस फॉर्मेट में एक हजार छक्के जमाने का कारनामा किया था. अमेरिका टी20 लीग में पोलार्ड ने 8 छक्कों वाली तूफानी पारी खेली और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की.
पोलार्ड की टीम मुंबई न्यूयॉर्क का मुकाबला वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम से था. करो या मरो के इस मुकाबले में पोलार्ड ने तूफानी पारी खेली. उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 250+ के स्ट्राइक रेट से 64 रन की पारी खेली. उन्होंने ये रन महज 25 गेंद में लगाए और उन्होंने 8 छक्के ठोके. क्रिस गेल के नाम टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अब देखना होगा कि पोलार्ड उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाते हैं या नहीं.
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क्रिस गेल ने अपने करियर में 463 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 1056 छक्के जमाने का कारनामा किया है. अब क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए उन्हें 57 छक्कों की दरकार है. अगर वह इसी तेजी से छक्के मारते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले एक साल में क्रिस गेल से ये ताज छीन लेंगे. इस मामले पर तीसरे नंबर पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेाज का ही नाम है, लेकिन अंतर काफी बड़ा है. तीसरे नंबर पर रसेल हैं, जिन्होंने 792 छक्के ठोके हैं.