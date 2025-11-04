ड्रग्स की लत से दांव पर करियर... 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज ने वापस लिया नाम, अब वापसी नामुमकिन!

जिम्बाब्वे के नामी बल्लेबाज सीन विलियम्स लंबे करियर को लेकर सुर्खियों में रहे. 39 साल के विलियम्स ने हाल ही में जिम्बाब्वे टीम में कमबैक किया था. लेकिन अब एक हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिली. ड्रग्स की लत के चलते अब उनका करियर दांव पर है. उन्होंने अपना नाम नेशनल ड्यूटी से वापस लिया. एडिक्शन के लिए रिहैबिलिटेशन करवाने की बात सामने आने के बाद उन्होंने यह फैसला किया. जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है.

विलियम्स ने किया खुलासा

विलियम्स ने हाल ही में हरारे में होने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालिफायर 2025 से नाम वापस ले लिया था. जिसके बाद उनकी गैरमौजूदगी की इंटरनल जांच शुरू हुई. इस दौरान, विलियम्स ने बोर्ड को बताया कि वह सब्सटेंस एब्यूज से जूझ रहे हैं और उन्होंने खुद ही इलाज करवाने का फैसला किया है. नतीजतन, ZC ने घोषणा की कि विलियम्स को नेशनल सिलेक्शन के लिए नहीं माना जाएगा और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बोर्ड ने की पुष्टि

बोर्ड ने एक बयान में कहा, 'ZC उम्मीद करता है कि सभी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी प्रोफेशनलिज़्म, अनुशासन और टीम प्रोटोकॉल और एंटी-डोपिंग नियमों का पालन करेंगे. हालांकि, जिम्बाब्वे क्रिकेट रिहैबिलिटेशन करवाने के लिए उनकी तारीफ करता है, लेकिन संभावित टेस्टिंग से जुड़े हालात में टीम की कमिटमेंट्स से पीछे हटना प्रोफेशनल और नैतिक मानकों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है.'

अब वापसी मुश्किल

बोर्ड ने यह भी बताया कि विलियम्स के करियर रिकॉर्ड में अनुशासनहीनता के मुद्दे और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है. जिसका टीम की तैयारी और प्रदर्शन पर असर पड़ा है. 39 साल के विलियम्स 2005 में इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से ज़िम्बाब्वे के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने सभी फॉर्मेट में 8,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 37.53 की औसत से 5,217 रन वनडे में शामिल हैं, जिसमें आठ शतक और 37 अर्धशतक हैं. इस साल की शुरुआत में, वह सबसे लंबे समय तक एक्टिव इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए थे, उन्होंने डेब्यू से लेकर अब तक के करियर के मामले में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया था. अब उनकी टीम में वापसी मुश्किल नजर आ रही है.

ये भी पढे़ं.. वैभव सूर्यवंशी का धमाका... रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज, बिहार में इस पारी की गूंज

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने आगे कहा, 'पिछले दो दशकों में ज़िम्बाब्वे क्रिकेट में उनके बहुत बड़े योगदान को दिल से स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है. विलियम्स ने हमारे हाल के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पलों में अहम भूमिका निभाई है और मैदान के अंदर और बाहर एक स्थायी विरासत छोड़ी है. ZC उनके ठीक होने में उन्हें ताकत और भविष्य के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता है.'