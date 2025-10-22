39 साल और 814 मैच... क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज-बांग्लादेश मैच में रोमांच की सारी हदें पार

Cricket Records: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी. ढाका में एक यादगार और रोमांचक मैच खेला गया. इसे वेस्टइंडीज ने सुपर ओवर में 1 रन से जीता.
Cricket Records Bangladesh vs West Indies: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी. ढाका में एक यादगार और रोमांचक मैच खेला गया. इसे वेस्टइंडीज ने सुपर ओवर में 1 रन से जीता. सुपर ओवर में मेजबान टीम को जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता थी. वेस्टइंडीज के लिए अकील हुसैन गेंदबाजी के लिए उतरे और उन्होंने सौम्य सरकार को 3 रन पर आउट कर बांग्लादेश को दबाव में ला दिया. सैफ हसन 3 गेंद पर 2 रन बनाए. नजमुल हसन शांतो ने 1 गेंद का सामना किया, लेकिन वह स्कोर नहीं कर सके. बांग्लदेशी टीम 9 रन ही बना पाई और एक रन से मुकाबले में हार गई.
क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई मैच टाई हुआ है. वह 1986 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल रहा है. उसने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर अब तक 814 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 269 जीते और 510 हारे. एक मैच टाई हुआ है. उसके 19 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए.
अलग-अलग फॉर्मेट में बांग्लादेश का रिकॉर्ड
अगर वनडे मैचों की बात करें तो 454 मैचों में टीम को 162 जीत और 281 हार मिली है. एक यही मुकाबला टाई हुआ है. 10 मैच बेनतीजा रहे. 154 टेस्ट मैचों में 23 जीते और 112 हारे. 19 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए. टी20 इंटरनेशनल में बांग्लादेशी टीम को 206 मैचों में 84 जीत और 117 हार मिली. 5 मैचों में नतीजा नहीं निकला.
बांग्लादेश ने बनाए 213 रन
शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. टीम के ओपनर सौम्य सरकार ने 45 और रिशाद हुसैन ने 14 गेंद पर नाबाद 39, कप्तान मेहिदी हसन मिराज ने नाबाद 32, और नुरुल हसन ने 23 रन बनाए. रिशाद हुसैन की पारी के अंत में की गई विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत बांग्लादेश 213 तक पहुंच सकी थी.
वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास
वेस्टइंडीज ने इस मैच में इतिहास रचा. सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए. वनडे क्रिकेट में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए हों. वेस्टइंडीज के लिए अकील हुसैन ने 10 ओवर में 41 रन देकर 2, गुडाकेश मोती ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3, और एलिक अथांजे ने 10 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए. रोस्टन चेज ने 10 ओवर में 44 रन और खेरी पियरे ने 10 ओवर में 43 रन दिए, लेकिन दोनों को विकेट नहीं मिला.
इस तरह स्कोर हुआ बराबर
214 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 133 पर 7 विकेट खो दिए थे. यहां वेस्टइंडीज की हार तय लग रही थी लेकिन कप्तान शाई होप ने आठवें विकेट के लिए जस्टिन ग्रिव्स 26 के साथ 44 और अकील हुसैन 16 के साथ नौंवे विकेट के लिए 38 रन जोड़ कर टीम को जीत के करीब ला दिया था. आखिरी 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे. सैफ हसन की गेंद पर अकील हुसैन बोल्ड हो गए. आखिरी गेंद पर 2 रन ही बन सका और मैच ड्रॉ हो गया. कप्तान होप एक छोड़ संभाले हुए थे और 67 गेंद पर 53 रन बनाकर नाबाद लौटे. रिशाद हुसैन ने बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी भी शानदार की और 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए. नसुम अहमद और तनवीर इस्लाम को 2-2 विकेट मिला.