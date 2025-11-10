Advertisement
अजूबा: 39 साल की उम्र में भी बेहद खूंखार है ये गेंदबाज, एक पारी में 9 विकेट लेकर मचाई त्राहि-त्राहि

39 साल की उम्र में एक गेंदबाज ने 9 विकेट लेकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह कितना खतरनाक और टैलेंटेड है. 7 साल के लंबे ब्रेक के बाद इस खूंखार गेंदबाज ने क्रिकेट के मैदान पर धमाकेदारी वापसी करते हुए एक ही पारी में धड़ाधड़ 9 विकेट चटका डाले. यह धाकड़ क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 10, 2025, 12:53 PM IST
7 साल के लंबे ब्रेक के बाद इस खूंखार गेंदबाज ने क्रिकेट के मैदान पर धमाकेदारी वापसी करते हुए एक ही पारी में धड़ाधड़ 9 विकेट चटका डाले. यह धाकड़ क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर है. ग्रीम क्रेमर ने 2005 से लेकर 2018 तक जिम्बाब्वे के लिए 12 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और फिर संन्यास का ऐलान कर दिया.

7 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी

दरअसल, ग्रीम क्रेमर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने बच्चों की देखभाल के लिए दुबई में जाकर बस गए थे. ग्रीम क्रेमर ने यह फैसला अपनी पत्नी मेरना मूरे के कारण लिया था. ग्रीम क्रेमर की पत्नी मेरना मूरे एमिरेट्स एयरलाइंस में पायलट थीं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ग्रीम क्रेमर को जिम्बाब्वे की टीम में शामिल किया गया था. हालांकि इस दिग्गज लेग स्पिनर को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

एक पारी में 9 विकेट लेकर मचाई त्राहि-त्राहि

लोगान कप में 6 से 9 नवंबर तक मिड वेस्ट राइनोज और सदर्न रॉक्स के बीच क्वेक्वे में एक चार दिवसीय मैच खेला गया. 39 साल की उम्र में ग्रीम क्रेमर ने इस मैच में मिड वेस्ट राइनोज की ओर से खेलते हुए सदर्न रॉक्स के खिलाफ मैच की एक पारी में 9 विकेट चटका डाले. ग्रीम क्रेमर ने सदर्न रॉक्स के खिलाफ पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 144 रन देकर 9 विकेट झटके. ग्रीम क्रेमर ने अपनी इस कातिलाना गेंदबाजी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया.

ग्रीम क्रेमर का इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड

39 वर्षीय लेग स्पिनर और पूर्व कप्तान ग्रीम क्रेमर ने आखिरी बार साल 2018 में जिम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी. ग्रीम क्रेमर ने जिम्बाब्वे के लिए 19 टेस्ट मैच की 27 पारियों में 3.70 की इकोनॉमी से 57 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5 विकेट देकर 125 रन रहा है. ग्रीम क्रेमर ने 98 वनडे मैचों में 4.61 की इकोनॉमी से 119 विकेट झटके हैं. वहीं, ग्रीम क्रेमर ने 29 T20I मैचों में 35 विकेट झटके हैं.

