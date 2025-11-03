फाइनल का 'विजेता' कैच! 1983 की शुरुआत से महिला टीम की जीत तक... वो 4 कैच, जिन्होंने भारत को बनाया वर्ल्ड चैंपियन!

World Cup Iconic Catches by Indian Team: क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ चौके-छक्के ही नहीं, एक शानदार कैच भी पूरे मैच की कहानी पलट सकता है. भारत ने जितने भी वर्ल्ड कप जीते हैं, उनमें से कई जीत में ऐसे ही कुछ कैचों का बहुत बड़ा हाथ रहा है. ये कैच सिर्फ गेंद को लपकना नहीं थे, बल्कि इन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना सच कर दिखाया. चाहे वो सालों पुरानी 1983 की जीत हो, 2007 का टी20 रोमांच या फिर 2024 का फाइनल मुकाबला रहा हो. वहीं सिर्फ पुरुष टीम ही नहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी एक कैच से फाइनल में जीत हासिल करके पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया.

1983 वर्ल्ड कप

1983 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम उस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीम थी. फाइनल में भारत ने सिर्फ 184 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स क्रीज पर थे और आते ही वह ताबड़तोड़ रन बना रहे थे. भारतीय टीम थोड़ी दबाव में आ गई थी. लेकिन तभी मदन लाल की एक गेंद पर रिचर्ड्स ने लेग साइड में एक बड़ा शॉट खेला. गेंद काफी ऊंची और दूर जा रही थी. हमारे कप्तान कपिल देव ने स्क्वायर लेग से पीछे की ओर एक लंबी दौड़ लगाई. उन्होंने आंखें गेंद पर टिकाए रखीं और दौड़ते-दौड़ते पीछे मुड़कर उस मुश्किल कैच को लपक लिया. यह कैच सिर्फ एक विकेट नहीं था, इसने वेस्टइंडीज के हौसले तोड़ दिए. इसे मैच का टर्निंग पॉइंट माना गया और इसी ने भारत के पहले वर्ल्ड कप जीत की नींव रखी.

History repeat kar do

Tab bhi 183 hi runs hue theyy

Kapil Dev's running catch made Viv Richards to leave the ground in 1983 World Cup

VC owner from u tube account pic.twitter.com/d9egK8VPby Add Zee News as a Preferred Source — Geet@Maan (@Mayuri302) November 19, 2023

2007 टी20 वर्ल्ड कप

पहले टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच था. मैच आखिरी ओवर में रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच गया था. आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे और उनके हीरो मिस्बाह-उल-हक क्रीज पर थे. मिस्बाह ने जोगिंदर शर्मा की धीमी गेंद पर एक खास स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद सीधा हवा में चली गई और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े युवा खिलाड़ी एस. श्रीसंत की तरफ गई. श्रीसंत ने दबाव के उस पल में बिना कोई गलती किए गेंद को लपक लिया. मिस्बाह आउट हुए और इसके साथ ही भारत पहली बार टी20 का वर्ल्ड चैंपियन बन गया. यह कैच आज भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक है.

#OnThisDay in 2007! The @msdhoni-led #TeamIndia created history as they lifted the ICC World T20 Trophy. Relive that title-winning moment pic.twitter.com/wvz79xBZJv — BCCI (@BCCI) September 24, 2021

2024 टी20 वर्ल्ड कप

हाल ही में हुए 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी कैच ने ही बाजी पलटी. भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी और वे धीरे-धीरे जीत के करीब पहुंच रहे थे. उनके सबसे बड़े पावर-हिटर डेविड मिलर क्रीज पर थे.मिलर ने हार्दिक पंड्या की गेंद पर सामने की ओर एक तूफानी शॉट मारा. सूर्यकुमार यादव (SKY) उस कैच को पकड़ने के लिए बाउंड्री की तरफ भागे. वह जानते थे कि वह बाउंड्री लाइन के बहुत करीब हैं. उन्होंने हवा में छलांग लगाई, गेंद को पकड़ा, लेकिन खुद को बाउंड्री से बाहर जाने से रोकने के लिए तुरंत गेंद को हवा में उछाला, फिर अंदर आकर वापस उसे पकड़ लिया. यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे अविश्वसनीय कैच माना गया. मिलर के आउट होते ही साउथ अफ्रीका की हार पक्की हो गई और भारत ने 17 साल बाद फिर से टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया.

2025 वर्ल्ड कप- भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विजयी कैच

यह देखना गर्व की बात है कि पुरुष टीम की तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी बड़े मंच पर ऐसा ही कमाल दिखाया है. हाल ही में जब हमारी महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता, तब भी मैच के सबसे अहम और दबाव वाले पल में फील्डिंग में एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. दरअसल साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज वोल्वार्ड्ट ने मैच को बड़े ही रोमांचक मोड पर खड़ा कर दिया था और तभी 42वें ओवर दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आईं.

इस दौरान उनकी पहली ही गेंद पर वोल्वार्ड्ट ने मिड ऑन की तरफ ऊंचा शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिम ये कोशिश नाकाम हो गई. अमनजोत कौर ने शानदार फिल्डिंग करते हुए मुश्किल कैच पकड़ लिया और वोल्वार्ड्ट को मैदान छोड़कर जाना पड़ा. इस कैच ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड दिया.