धोनी का अपमान...पाकिस्तानी को मारने दौड़ा था ये क्रिकेटर, एशिया कप के इतिहास के 4 सबसे विवादित मैच
धोनी का अपमान...पाकिस्तानी को मारने दौड़ा था ये क्रिकेटर, एशिया कप के इतिहास के 4 सबसे विवादित मैच

एशिया कप इतिहास में कई सारे विवाद हुए हैं. खिलाड़ियों की वायरल फोटो से लेकर आपस में लड़ने तक का मामला सामने आता रहा है. आज हम आपको एशिया कप इतिहास की 4 सबसे बड़े विवादों के बारे में बताएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:26 AM IST
एशिया कप के आगाज में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें 9वीं बार खीताब जीतने पर होंगी. भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा. टूर्नामेंट का सबसे हाईवोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप इतिहास में कई सारे विवाद हुए हैं. खिलाड़ियों की वायरल फोटो से लेकर आपस में लड़ने तक का मामला सामने आता रहा है. आज हम आपको एशिया कप इतिहास की 4 सबसे बड़े विवादों के बारे में बताएंगे.

भारत vs बांग्लादेश

साल 2016 में खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच के पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई. इस फोटो में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने धोनी का कटा सिर पकड़ा था. इस तस्वीर ने भारतीय फैंस से लेकर क्रिकेटर्स तक सबके जहम में आक्रोश भर दिया था.

भज्जी और अख्तर 

साल 2010 में खेले जा रहे भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के एक मैच में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के बीच कहा सुनी हुई. आखिरी ओवर में हरभजन ने शानदार छक्का जड़कर इस मैच में धमाकेदार जीत दिलाई. जीतने के बाद हरभजन आखिर तक अख्तर को चिढ़ाते हुए बाहर गए. 

गंभीर और अकमल

एशिया कप के एक मैच में गंभीर जब बल्लेबाजी कर रहे थे. उस बीच कामरान लगातार अपील कर रहे थे. उनकी अपील से चिढ़कर गंभीर ने बातें तह डाली और उसके जवाब में कामरान ने भी आए और बात विवाद बढ़ने से पहले साथी खिलाड़ी बीच-बचाव करने आ गए.

अफगानिस्तान vs पाकिस्तान

2022 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में आसिफ अली और फरीद अहमद के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. आसिफ अली को आउट करने के बाद फरीद अहमद ने कुछ कहा, जिसके जवाब में आसिफ अली फरीद को बल्ले से मारने के लिए तैयार हो गए थे.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

