Advertisement
trendingNow13153973
Hindi Newsक्रिकेटIPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-4 कप्तान, नाम जानकर फैंस के उड़ जाएंगे होश

IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-4 कप्तान, नाम जानकर फैंस के उड़ जाएंगे होश

IPL Shameful Records: अपनी कप्तानी में कोई भी मैच हारना एक कप्तान के लिए बहुत निराशाजनक और दुखद होता है. यह एक लीडर के लिए बुरा सपना है, क्योंकि वह अपनी कप्तानी में हर दिन कुछ यादगार करना चाहता है. दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी लीडरशिप में सबसे ज्यादा मैच हारने के शर्मनाक रिकॉर्ड से कोसों दूर रहना चाहेगा. आज हम बात करेंगे उन 5 कप्तानों की, जिन्होंने IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 25, 2026, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

IPL Shameful Records: अपनी कप्तानी में कोई भी मैच हारना एक कप्तान के लिए बहुत निराशाजनक और दुखद होता है. यह एक लीडर के लिए बुरा सपना है, क्योंकि वह अपनी कप्तानी में हर दिन कुछ यादगार करना चाहता है. दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी लीडरशिप में सबसे ज्यादा मैच हारने के शर्मनाक रिकॉर्ड से कोसों दूर रहना चाहेगा. आज हम बात करेंगे उन 5 कप्तानों की, जिन्होंने IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारे हैं.

1. महेंद्र सिंह धोनी

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच गंवाए हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में 97 IPL मैच हारे हैं. महेंद्र सिंह धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. विराट कोहली

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली का नाम दूसरे नंबर पर आता है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 70 IPL मैच हारे हैं. विराट कोहली ने साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी छोड़ दी थी. विराट कोहली ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी की है.

fallback

3. रोहित शर्मा

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम तीसरे नंबर पर आता है. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में 67 IPL मैच हारे हैं. रोहित शर्मा ने साल 2013 से लेकर 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है. हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है.

fallback

4. गौतम गंभीर

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में गौतम गंभीर का नाम चौथे नंबर पर आता है. गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में 57 IPL मैच हारे हैं. गौतम गंभीर IPL में दिल्ली और कोलकाता की कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में कोलकाता को 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है. जबकि एक ट्रॉफी उन्होंने बतौर मेंटॉर दिलाई है.

fallback

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricketIPL

Trending news

भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
S Jaishankar
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Kashmir tourism
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
CJI
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
west bengal news in hindi
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
ऊर्जा की कोई कमी नहीं... सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया संकट से निकलने का प्लान
israel iran war
ऊर्जा की कोई कमी नहीं... सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया संकट से निकलने का प्लान