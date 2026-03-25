IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-4 कप्तान, नाम जानकर फैंस के उड़ जाएंगे होश

IPL Shameful Records: अपनी कप्तानी में कोई भी मैच हारना एक कप्तान के लिए बहुत निराशाजनक और दुखद होता है. यह एक लीडर के लिए बुरा सपना है, क्योंकि वह अपनी कप्तानी में हर दिन कुछ यादगार करना चाहता है. दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी लीडरशिप में सबसे ज्यादा मैच हारने के शर्मनाक रिकॉर्ड से कोसों दूर रहना चाहेगा. आज हम बात करेंगे उन 5 कप्तानों की, जिन्होंने IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारे हैं.

1. महेंद्र सिंह धोनी

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच गंवाए हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में 97 IPL मैच हारे हैं. महेंद्र सिंह धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है.

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2. विराट कोहली

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली का नाम दूसरे नंबर पर आता है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 70 IPL मैच हारे हैं. विराट कोहली ने साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी छोड़ दी थी. विराट कोहली ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी की है.

3. रोहित शर्मा

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम तीसरे नंबर पर आता है. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में 67 IPL मैच हारे हैं. रोहित शर्मा ने साल 2013 से लेकर 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है. हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है.

4. गौतम गंभीर

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में गौतम गंभीर का नाम चौथे नंबर पर आता है. गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में 57 IPL मैच हारे हैं. गौतम गंभीर IPL में दिल्ली और कोलकाता की कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में कोलकाता को 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है. जबकि एक ट्रॉफी उन्होंने बतौर मेंटॉर दिलाई है.