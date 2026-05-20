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Hindi Newsक्रिकेट25 से भी कम की उम्र में टीम इंडिया के इन 4 खिलाड़ियों का करियर खत्म! वापसी नामुमकिन

25 से भी कम की उम्र में टीम इंडिया के इन 4 खिलाड़ियों का करियर खत्म! वापसी नामुमकिन

भारत के 4 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 25 से भी कम की उम्र में लगभग खत्म हो गया है और उनके लिए भारतीय ODI टीम के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने संन्यास का ऐलान नहीं किया है. बता दें कि टीम इंडिया में सेलेक्शन होना जितना मुश्किल माना जाता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल खुद को टीम इंडिया में बरकरार रखना होता है, क्योंकि टीम के बाहर भी कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर तगड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 20, 2026, 04:38 PM IST
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25 से भी कम की उम्र में टीम इंडिया के इन 4 खिलाड़ियों का करियर खत्म! वापसी नामुमकिन

भारत के 4 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 25 से भी कम की उम्र में लगभग खत्म हो गया है और उनके लिए भारतीय ODI टीम के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने संन्यास का ऐलान नहीं किया है. बता दें कि टीम इंडिया में सेलेक्शन होना जितना मुश्किल माना जाता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल खुद को टीम इंडिया में बरकरार रखना होता है, क्योंकि टीम के बाहर भी कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर तगड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं. आइए नजर डालते हैं, उन 4 खिलाड़ियों पर जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 25 से भी कम की उम्र में लगभग खत्म हो गया है.

1. पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ को जब टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया, तब उनकी उम्र महज 22 साल की थी. आखिरी बार ये बल्लेबाज साल 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में खेलता नजर आया था. तूफानी बल्लेबाजी में माहिर ओपनर पृथ्वी शॉ को पिछले 5 साल से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. पृथ्वी शॉ को हर बार सेलेक्टर्स ने नजरअंदाज किया है. साफ है कि पृथ्वी शॉ का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर अब खत्म माना जा रहा है. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. भारत के लिए पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, जिसमें वह खाता भी नहीं खोल पाए. पृथ्वी शॉ इतनी घातक बल्लेबाजी करते हैं कि उनके सामने विरोधी गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. पृथ्वी शॉ अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं. पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिनके पास एक से बढ़कर एक शॉट्स मौजूद हैं.

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2. बरिंदर सरन

बरिंदर सरन को जब टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया, तब उनकी उम्र महज 24 साल की थी. टीम इंडिया के 'स्विंग किंग' रहे तेज गेंदबाज बरिंदर सरन को साल 2016 में टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया था. 8 साल से ज्यादा समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद बरिंदर सरन ने 29 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल कर बाहर फेंक दिया था. बरिंदर सरन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को खेला था. बरिंदर सरन आखिरी बार साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते नजर आए थे. इस सीरीज के बाद बरिंदर सरन का करियर लगभग खत्म ही हो गया. जहीर खान और आशीष नेहरा के संन्यास लेने के बाद से भारतीय टीम एक बेहतरीन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की तलाश में लगी हुई थी. बरिंदर सरन ने थोड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन वह लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हुए. बरिंदर सरन ने अपने करियर में 6 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. बरिंदर सरन ने वनडे में 7 जबकि टी20 इंटरनेशनल में कुल 6 विकेट लिए. साल 2016 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जब जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया तो बरिंदर सरन के करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई. जसप्रीत बुमराह समय के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे और बरिंदर सरन टीम इंडिया से बाहर हो गए. बरिंदर सरन एक किसान के बेटे हैं.

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3. उमरान मलिक

उमरान मलिक को जब टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया, तब उनकी उम्र महज 24 साल की थी. BCCI की सेलेक्शन कमिटी इस क्रिकेटर को अब भुला चुकी है. जब भारत के लिए इस खिलाड़ी ने डेब्यू किया तो उसे दूसरा शोएब अख्तर कहा जाता था. अचानक वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ये तेज गेंदबाज अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया है. भारत के टैलेंटेड तेज गेंदबाज उमरान मलिक मिसाइल की तरह गेंद फेंकते हैं. उमरान मलिक ने टीम इंडिया के लिए साल 2022 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उमरान मलिक ने भारत के लिए 10 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उमरान मलिक को कुछ समय के बाद अचानक टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया.उमरान मलिक ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 29 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच के दौरान खेला था. उमरान मलिक ने उस वक्त सनसनी मचा दी थी, जब उन्होंने आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 157 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. यह आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे तेज रफ्तार से फेंकी गई गेंद है. आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट के नाम पर दर्ज है. शॉन टैट ने आईपीएल 2011 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ 157.71 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.उमरान मलिक ने भारत के लिए 10 वनडे मैचों में 13 विकेट और 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं.

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4. राहुल चाहर

लेग स्पिनर राहुल चाहर को जब टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया, तब उनकी उम्र महज 22 साल की थी. भारत के जादुई लेग स्पिनर राहुल चाहर पिछले 5 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. राहुल चाहर भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी खेल चुके हैं. लेग स्पिनर राहुल चाहर ने अपना ODI डेब्यू साल 2021 में किया था और टी20 इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने साल 2019 में किया था. राहुल चाहर ने अपना आखिरी T20I और ODI मैच साल 2021 में खेला था. राहुल चाहर को इसके बाद टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया. राहुल चाहर ने भारत के लिए 1 वनडे मैच में 3 विकेट और 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं. राहुल चाहर ने आईपीएल के 80 मैचों में 75 विकेट हासिल किए हैं. फरवरी 2026 में राहुल चाहर ने अपनी पत्नी इशानी जौहर के साथ तलाक का ऐलान कर दिया था. बता दें कि राहुल चाहर और इशानी जौहर ने 2022 में गोवा में शादी की थी. राहुल चाहर ने 22 साल की कम उम्र में शादी कर ली थी, इससे पहले कि वह समझ पाते कि उन्हें अपनी जिदगी से क्या चाहिए. बाद में, उन्हें ऐसे सबक मिले जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, उनके 15 महीने कोर्ट-कचहरी में बीते.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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