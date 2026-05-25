IPL 2026 के साथ ही खत्म होगा इन 4 खिलाड़ियों का IPL करियर! फिर मौका मिलना नामुमकिन के बराबर

भारत के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो संभवत: साल 2026 में अपना आखिरी IPL सीजन खेल चुके हैं. IPL 2026 सीजन के बाद इन 4 खिलाड़ियों का IPL करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है. अब इन 4 खिलाड़ियों को अगले IPL सीजन में कोई भी टीम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहेगी. अब निकट भविष्य में फिर इन 4 खिलाड़ियों को IPL में खेलने का मौका शायद ही मिलेगा. भारत के इन 4 खिलाड़ियों का IPL करियर इसी सीजन में ही खत्म होता नजर आ रहा है.

1. महेंद्र सिंह धोनी

44 साल के महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए. महेंद्र सिंह धोनी अगले IPL सीजन तक 45 साल से भी ज्यादा उम्र के हो जाएंगे. IPL 2027 में महेंद्र सिंह धोनी का खेलना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में वह शायद IPL से संन्यास का ऐलान कर दें. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL का खिलाब जिताया है. इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में साल 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जितवाया है.

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2. मनीष पांडे

मनीष पांडे संभवत: साल 2026 में अपना आखिरी IPL सीजन खेल चुके हैं. IPL 2026 सीजन के बाद मनीष पांडे का IPL करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है. IPL 2026 के लिए मनीष पांडे को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 75 लाख रुपये में रिटेन किया था, लेकिन इस बल्लेबाज ने 6 मैचों में 35 की खराब औसत से सिर्फ 70 रन ही बनाए. मनीष पांडे IPL 2026 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए और उनका हाईएस्ट स्कोर 45 रन रहा है. मनीष पांडे अगले IPL सीजन में 37 साल के हो जाएंगे. ऐसे में IPL 2027 के मेगा ऑक्शन में कोई भी टीम मनीष पांडे को भाव तक नहीं देगी. IPL में मनीष पांडे ने अभी तक कुल 180 मैचों में 29.5 की बेहद घटिया औसत से सिर्फ 4012 रन बनाए हैं. इस दौरान मनीष पांडे का हाईएस्ट स्कोर 114 रन रहा है. मनीष पांडे ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 1 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं.

3. ईशांत शर्मा

भारत के 37 साल के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को IPL 2026 के लिए गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 75 लाख रुपये में रिटेन किया था, लेकिन इस तेज गेंदबाज को अभी तक गुजरात टाइटंस (GT) ने मौजूदा सीजन के एक भी मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है. गुजरात टाइटंस (GT) की टीम मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कैगिसो रबाडा जैसे तेज गेंदबाजों के साथ उतर रही है, जो इस बात के संकेत हैं कि अब IPL में 37 साल के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की कोई जरूरत नहीं समझी जा रही है. ईशांत शर्मा अगले IPL सीजन में 38 साल के हो जाएंगे. ऐसे में IPL 2027 के ऑक्शन में कोई भी टीम ईशांत शर्मा को नहीं खरीदेगी. IPL में ईशांत शर्मा ने अभी तक कुल 117 मैचों खेले हैं और सिर्फ 96 विकेट हासिल किए हैं.

4. अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे अपने लचर प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन अब IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद उनका IPL करियर भी खत्म माना जा रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने IPL 2026 के लिए अजिंक्य रहाणे को 1.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अजिंक्य रहाणे साल 2025 से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी के मोर्चे पर वह फ्लॉप साबित हुए हैं. IPL 2026 में अजिंक्य रहाणे 14 मैचों में 25.77 की खराब औसत से 335 रन ही बना पाए हैं. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम IPL 2025 और IPL 2026 के प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. ऐसे में IPL 2027 के मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर सकती है. IPL 2027 के मेगा ऑक्शन में भी कोई भी टीम अजिंक्य रहाणे को खराब प्रदर्शन के आधार पर अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी. IPL में अजिंक्य रहाणे ने अभी तक कुल 212 मैचों में 30.15 की औसत से 5367 रन बनाए हैं. इस दौरान अजिंक्य रहाणे का हाईएस्ट स्कोर 105 रन रहा है. अजिंक्य रहाणे ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 2 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं.