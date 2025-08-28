टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले 4 खूंखार बल्लेबाज, बना दिया असंभव जैसा महारिकॉर्ड
टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले 4 खूंखार बल्लेबाज, बना दिया असंभव जैसा महारिकॉर्ड

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:48 AM IST
Batsman Who Hits Double Century In T20 Cricket: टी20 क्रिकेट में ऐसे बड़े-बड़े अजूबे हुए हैं, जो क्रिकेट फैंस के होश उड़ाकर रख देंगे. टी20 क्रिकेट की एक पारी में कुल 120 गेंदें होती हैं, ऐसे में एक बल्लेबाज का दोहरा शतक बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. टी20 क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 4 बल्लेबाजों ने ही दोहरा शतक जड़ने का करिश्मा किया है. इनमें से एक बल्लेबाज तो टी20 क्रिकेट में 56 गेंदों पर 219 रन ठोक चुका है. आइए एक नजर डालते हैं टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर-

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

1. सागर कुलकर्णी - 56 गेंदों पर 219 रन

सिंगापुर के एक बल्लेबाज सागर कुलकर्णी ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ते हुए 56 गेंदों पर 219 रन ठोक दिए. सागर कुलकर्णी ने साल 2008 में खेले गए एक टी20 मैच में मरीना क्लब के लिए 56 गेंदों पर 219 रन बनाए. सागर कुलकर्णी ने अपनी इस कातिलाना पारी में 23 चौके और 18 छक्के उड़ाए. सागर कुलकर्णी टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं. मरीना क्लब की ओर से खेलते हुए सागर कुलकर्णी ने इस क्लब मैच में तहलका मचाकर रख दिया. सागर कुलकर्णी की पारी के दम पर उनकी टीम मरीना क्लब ने 20 ओवरों में 368/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

2. प्रिंस अलापट - 75 गेंदों पर 200 रन

प्रिंस अलापट नाम के एक बल्लेबाज ने अप्रैल 2024 में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट 'बी' डिवीजन लीग में ऑक्टोपल्स क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए उद्भव स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ 75 गेंदों पर 200 रन ठोक दिए. प्रिंस अलापट ने इस दौरान 23 चौके और 15 छक्के लगाए.

3. रहकीम कॉर्नवाल - 77 गेंदों पर 205 रन

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल ने साल 2022 में अमेरिका में अटलांटा ओपन टी20 लीग 2022 में दोहरा शतक ठोका था. रहकीम कॉर्नवाल ने इस दौरान अटलांटा फायर टीम के लिए 266.23 की स्ट्राइक रेट से 77 गेंदों में 205 रन बनाए. रहकीम कॉर्नवाल की पारी में 17 चौके और 22 छक्के शामिल थे.

4. सुबोध भाटी - 79 गेंदों पर 205 रन

दिल्ली के सुबोध भाटी ने साल 2021 में इंटर क्लब टी20 मैच में सिम्बा के खिलाफ 259.49 के स्ट्राइक रेट से 79 गेंदों पर 205 रन बनाए थे. सुबोध भाटी ने इस दौरान 17 चौके और 17 छक्के जमाए थे.

