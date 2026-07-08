'हीरो से जीरो' बनी टीम इंडिया... 5 मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगे 4 गहरे धब्बे, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

टीम इंडिया में थोक के भाव बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ हार है. आयरलैंड जैसी अंडरडॉग टीम से हारने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड से भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम बेइज्जत हो रही है. तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड से 125 रन की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अभी तक बतौर कप्तान 5 मैच ही खेले हैं और उनपर 5 गहरे दाग लग गए. हम आपको एक-एक करके बताते हैं कि कैसे श्रेयस अय्यर को कप्तान चुनने का फैसला गलत साबित हो रहा है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम को चैंपियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर किया गया और श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई. अय्यर ने आईपीएल में अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया, लेकिन टीम इंडिया में उनका जादू फीका नजर आ रहा है. पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हार का दाग लगा और अब इंग्लैंड सीरीज में भी बंटाधार नजर आ रहा है. तीसरे टी20 में टीम इंडिया महज 76 रन के स्कोर पर आलआउट हो गई.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर पहला दाग सबसे बड़ी हार का है. टी20 इतिहास में पहली बार भारत को 125 रन की हार झेलनी पड़ी है. इससे पहले साल 2019 में टीम इंडिया 80 रन से हारी थी, लेकिन अब 125 रन का शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग अय्यर की कप्तानी पर लगा है. इतना ही नहीं, लोएस्ट आल आउट टोटल में भी अय्यर की कप्तानी वाली टीम दूसरे नंबर पर आ चुकी है. हालांकि, ये रिकॉर्ड भी 3 रन से टूटते-टूटते बचा, अगर 76 की जगह भारतीय टीम 73 पर आलआउट होती तो अय्यर की कप्तानी पर ये धब्बा भी लग जाता.
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पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब 5 टी20 मुकाबले बीत गए हैं और टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. पहले 2009 और 2021 में 4-4 बार ऐसा हुआ था, लेकिन अब ये आंकड़ा पीछे छूट गया है. बतौर कप्तान अय्यर के पिछले 12 मैच की बात करें तो उन्हें 10 मैच में हार झेलनी पड़ी है जबकि 1 जीत और 1 नो रिजल्ट रहा. अब देखना होगा अगले दो मुकाबलों में भारतीय टीम लाज बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं.