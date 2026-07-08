'हीरो से जीरो' बनी टीम इंडिया... 5 मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगे 4 गहरे धब्बे, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर पहला दाग सबसे बड़ी हार का है. टी20 इतिहास में पहली बार भारत को 125 रन की हार झेलनी पड़ी है. इससे पहले साल 2019 में टीम इंडिया 80 रन से हारी थी, लेकिन अब 125 रन का शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग अय्यर की कप्तानी पर लगा है. इतना ही नहीं, लोएस्ट आल आउट टोटल में भी अय्यर की कप्तानी वाली टीम दूसरे नंबर पर आ चुकी है. हालांकि, ये रिकॉर्ड भी 3 रन से टूटते-टूटते बचा, अगर 76 की जगह भारतीय टीम 73 पर आलआउट होती तो अय्यर की कप्तानी पर ये धब्बा भी लग जाता.