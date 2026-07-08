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'हीरो से जीरो' बनी टीम इंडिया... 5 मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगे 4 गहरे धब्बे, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

टीम इंडिया में थोक के भाव बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ हार है. आयरलैंड जैसी अंडरडॉग टीम से हारने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड से भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम बेइज्जत हो रही है. हम आपको 5 मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगे न मिटने वाले 4 गहरे धब्बे बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 08, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:49 AM IST
'हीरो से जीरो' बनी टीम इंडिया... 5 मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगे 4 गहरे धब्बे, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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