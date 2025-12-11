Advertisement
trendingNow13037385
Hindi Newsक्रिकेट2 बार तिहरा शतक... दुनिया के सबसे बड़े शतकवीर, टेस्ट इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ये अजूबा

2 बार तिहरा शतक... दुनिया के सबसे बड़े शतकवीर, टेस्ट इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ये अजूबा

Unique Cricket Records: मॉडर्न क्रिकेट में दोहरा शतक कम दिनों के अंतराल में देखने को मिल जाता है, लेकिन तिहरा शतक ईद के चांद जैसा हो चुका है. एक दौर था जब क्रिकेट के कुछ बादशाह गुच्छों में तिहरे शतक जमाते नजर आते थे. हम आपको टेस्ट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने घंटों गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virender Sehwag
Virender Sehwag

Most triple hundreds in a career: मॉडर्न क्रिकेट में दोहरा शतक कम दिनों के अंतराल में देखने को मिल जाता है, लेकिन तिहरा शतक ईद के चांद जैसा हो चुका है. एक दौर था जब क्रिकेट के कुछ बादशाह गुच्छों में तिहरे शतक जमाते नजर आते थे. हम आपको टेस्ट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने घंटों गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में महज 4 बार ही ऐसा हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने 2 बार तिहरे शतक ठोके हों.

1. डॉन ब्रैडमैन

इस लिस्ट में पहला नाम क्रिकेट के डॉन कहे जाने वाले डॉन ब्रैडमैन हैं. 1928 से 1948 तक 20 साल के टेस्ट करियर में डॉन ब्रैडमैन ने दोहरे और तिहरे शतकों में डील की. उन्होंने 52 मैच में 6996 रन ठोके और 99.94 औसत का महारिकॉर्ड कायम किया. इस दौरान उनके बल्ले से 29 शतक 13 फिफ्टी और 2 बार तिहरे शतक निकले. 

Add Zee News as a Preferred Source

2. वीरेंद्र सहवाग

ब्रैडमैन के बाद टीम इंडिया के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने तिहरे शतक ठोक अपनी दहशत दुनियाभर में फैलाई. सहवाग ने 2001 से 2013 तक के अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेले और 180 पारियों में 8586 रन ठोके. उन्होंने 23 शतक और 32 हाफ सेंचुरी जमाई जिसमें उनके नाम 2 बार तिहरे शतक का रिकॉर्ड बनाकर ब्रैडमैन की बराबरी भी की. 

ये भी पढे़ं... वर्ल्ड कप जीतने के बाद आएंगे सुनहरे दिन, विमेंस क्रिकेटर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में BCCI   

3. क्रिस गेल

तीनों फॉर्मेट में गेंदबाजों में अपना खौफ पैदा करने वाले विस्फोटक क्रिस गल का भी नाम 2 बार तिहरे शतक के रिकॉर्ड में दर्ज है. यूनिवर्स बॉस ने 2000 से लेकर 2014 तक 103 टेस्ट मैच की 182 पारियों में 7214 रन बनाए. उन्होंने 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 317 रन की पारी खेली थी, इसके बाद साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 333 रन की पारी खेलकर तहलका मचा डाला था. 

4. ब्रायन लारा 

लिस्ट में चौथे नंबर पर दिग्गज ब्रायन लारा हैं. उन्होंने दो बार 300 का आंकड़ा पार किया. एक बार लारा ने एक ही पारी में 400 रन ठोक डाले थे. लारा ने 131 पारियों में 232 पारियों में 11953 रन ठोके. इस दौरान उन्होंने 34 शतक और 48 रन ठोके. हालांकि, अपने करियर में 17 बार वह डक आउट भी हुए. इन चार बल्लेबाजों के अलावा कोई भी खिलाड़ी 2 बार ट्रिपल सेंचुरी ठोकने में कामयाब नहीं हुए हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण