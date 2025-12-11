2 बार तिहरा शतक... दुनिया के सबसे बड़े शतकवीर, टेस्ट इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ये अजूबा

Most triple hundreds in a career: मॉडर्न क्रिकेट में दोहरा शतक कम दिनों के अंतराल में देखने को मिल जाता है, लेकिन तिहरा शतक ईद के चांद जैसा हो चुका है. एक दौर था जब क्रिकेट के कुछ बादशाह गुच्छों में तिहरे शतक जमाते नजर आते थे. हम आपको टेस्ट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने घंटों गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में महज 4 बार ही ऐसा हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने 2 बार तिहरे शतक ठोके हों.

1. डॉन ब्रैडमैन

इस लिस्ट में पहला नाम क्रिकेट के डॉन कहे जाने वाले डॉन ब्रैडमैन हैं. 1928 से 1948 तक 20 साल के टेस्ट करियर में डॉन ब्रैडमैन ने दोहरे और तिहरे शतकों में डील की. उन्होंने 52 मैच में 6996 रन ठोके और 99.94 औसत का महारिकॉर्ड कायम किया. इस दौरान उनके बल्ले से 29 शतक 13 फिफ्टी और 2 बार तिहरे शतक निकले.

2. वीरेंद्र सहवाग

ब्रैडमैन के बाद टीम इंडिया के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने तिहरे शतक ठोक अपनी दहशत दुनियाभर में फैलाई. सहवाग ने 2001 से 2013 तक के अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेले और 180 पारियों में 8586 रन ठोके. उन्होंने 23 शतक और 32 हाफ सेंचुरी जमाई जिसमें उनके नाम 2 बार तिहरे शतक का रिकॉर्ड बनाकर ब्रैडमैन की बराबरी भी की.

3. क्रिस गेल

तीनों फॉर्मेट में गेंदबाजों में अपना खौफ पैदा करने वाले विस्फोटक क्रिस गल का भी नाम 2 बार तिहरे शतक के रिकॉर्ड में दर्ज है. यूनिवर्स बॉस ने 2000 से लेकर 2014 तक 103 टेस्ट मैच की 182 पारियों में 7214 रन बनाए. उन्होंने 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 317 रन की पारी खेली थी, इसके बाद साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 333 रन की पारी खेलकर तहलका मचा डाला था.

4. ब्रायन लारा

लिस्ट में चौथे नंबर पर दिग्गज ब्रायन लारा हैं. उन्होंने दो बार 300 का आंकड़ा पार किया. एक बार लारा ने एक ही पारी में 400 रन ठोक डाले थे. लारा ने 131 पारियों में 232 पारियों में 11953 रन ठोके. इस दौरान उन्होंने 34 शतक और 48 रन ठोके. हालांकि, अपने करियर में 17 बार वह डक आउट भी हुए. इन चार बल्लेबाजों के अलावा कोई भी खिलाड़ी 2 बार ट्रिपल सेंचुरी ठोकने में कामयाब नहीं हुए हैं.