IPL इतिहास के 4 सबसे खतरनाक विकेटकीपर... जिन्होंने टूर्नामेंट में किए 100 से ज्यादा शिकार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले 18 सीजन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ फील्डर और विकेटकीपर ने भी अपना जलवा बिखेरा है. बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेला जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का 19वां एडिशन डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले के साथ शुरू होगा. आइए, उन विकेटकीपर्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने आईपीएल करियर में विकेट के पीछे से 100 या उससे ज्यादा शिकार किए हैं.

1. महेंद्र सिंह धोनी

इस दिग्गज खिलाड़ी ने साल 2008 से अब तक कुल 278 मैच खेले, जिसमें विकेटकीपर के तौर पर 201 शिकार किए. इस दौरान माही ने 154 कैच और 47 स्टंपिंग कीं. धोनी सिर्फ दो ही टीमों की ओर से आईपीएल खेले हैं, जिसमें 38.30 की औसत के साथ 5,439 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए. माही ने इस लीग में 264 छक्के और 375 चौके लगाए हैं.

2. दिनेश कार्तिक

इस खिलाड़ी ने साल 2008 से 2024 के बीच 6 टीमों के साथ कुल 257 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 174 शिकार किए. इस दौरान 137 कैच आउट और 37 स्टंपिंग शामिल रहीं. कार्तिक ने 26.31 की औसत के साथ 4,842 रन बनाए, जिसमें 22 अर्धशतक शामिल रहे. कार्तिक ने इस लीग में 161 छक्के और 466 चौके लगाए हैं.

3. ऋद्धिमान साहा

आईपीएल में पांच टीमों की ओर से ऋद्धिमान साहा ने कुल 170 मैच खेले, जिसमें 113 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया. इस दौरान 87 कैच और 26 स्टंप आउट किए. ऋद्धिमान साहा ने इस लीग में 24.24 की औसत के साथ 2,934 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 87 छक्के और 296 चौके निकले.

4. ऋषभ पंत

दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से 125 आईपीएल मैच खेल चुके ऋषभ पंत ने अब तक बतौर विकेटकीपर कुल 101 शिकार किए हैं, जिसमें 77 कैच और 24 स्टंपिंग शामिल हैं. बतौर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लीग में 34.16 की औसत के साथ 3,553 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 170 छक्के और 319 चौके निकले.