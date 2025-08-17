4 महीने में 4 T20 शतक... Asia Cup 2025 में पाकिस्तान को हराना नहीं होगा आसान, स्क्वाड में वर्ल्ड का रिकॉर्डधारी ओपनर
4 महीने में 4 T20 शतक... Asia Cup 2025 में पाकिस्तान को हराना नहीं होगा आसान, स्क्वाड में वर्ल्ड का रिकॉर्डधारी ओपनर

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए सभी टीमें तैयारियों में जुट चुकी हैं. भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर और रिजवान जैसे बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बार टीम को हराना आसान नहीं होगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:46 PM IST
Pakistan Squad For Asia Cup 2025
Pakistan Squad For Asia Cup 2025

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए सभी टीमें तैयारियों में जुट चुकी हैं. भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर और रिजवान जैसे बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बार टीम को हराना आसान नहीं होगा. पाकिस्तान के स्क्वाड में एक ऐसा रिकॉर्डधारी है जिसने महज 4 महीनों में ही विराट कोहली और क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. टी20 फॉर्मेट में शतक लगाना इस खिलाड़ी के बाएं हाथ का खेल है. 

बाबर-रिजवान का पत्ता कटा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप स्क्वाड के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे दिग्गज नामों को भाव ही नहीं मिला. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली इस टीम में कई नए नाम देखने को मिलते हैं जिसमें से एक नाम साहिबजादा फरहान का भी है. इस नाम से शायद ही कोई वाकिफ हो लेकिन 2025 में इस खिलाड़ी के सामने टी20 फॉर्मेट में विरोधी टीमों के गेंदबाज रहम की भीख मांगते नजर आए. 

4 महीने में ठोके 4 शतक

फरहान के लिए ये साल बेमिसाल नजर आया है. उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ पारियां खेली कि पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में भी एंट्री मार ली है. उन्होंने इस साल की शुरुआत से अप्रैल के महीने के अंत तक टी20 में 4 शतक ठोक दिए थे और कोहली और क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 4 शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल और विराट कोहली के नाम ही था. पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने 49 गेंद में शतकीय पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया था. बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी फरहान तूफानी फॉर्म में नजर आए. टी20 में उनका हाईएस्ट स्कोर 162 नाबाद का है. 

ये भी पढे़ं.. VIDEO: जश्न या मौत को दावत? ऑन कैमरा टली बड़ी अनहोनी, अपंग हो जाता 16 साल का खिलाड़ी

कैसे हैं इंटरनेशनल आंकड़े?

साहिबजादा ने पाकिस्तान के लिए साल 2018 में डेब्यू कर लिया था. उनकी डेब्यू में शुरुआत 0 से हुई और 3 मैच के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. इसके बाद 6 साल बाद 2024 में कमबैक हुआ तो फिर आउट ऑफ फॉर्म नजर आए. लेकिन साल 2025 फरहान के लिए शानदार रहा है. उन्होंने बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-3 टी20 मैच खेले जिसमें दोनों सीरीज में 1-1 फिफ्टी ठोकी. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में वह मौके पर कैसा प्रदर्शन करते हैं.

एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड

सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, सूफियान मुकीम, सैम अयूब और सलमान मिर्जा.

 

;