कप्तानी का अनसुलझा 'श्राप'... 4 दिग्गज कभी नहीं बने टीम इंडिया के परमानेंट बॉस, सहवाग-रहाणे भी शामिल

अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. कप्तानी में रोहित-कोहली और धोनी के चर्चे रहे, लेकिन रहाणे बेताज बादशाह से कम नहीं हैं. रहाणे ने भारतीय क्रिकेट को बहुत सी यादें दीं और कई बार टीम इंडिया की दीवार साबित हुए. रहाणे कप्तानी में भी असरदार और शानदार थे, लेकिन उस 'श्राप' का शिकार हुए, जिसका शिकार दिग्गज वीरेंद्र सहवाग हुए थे. हम आपको 4 दिग्गज बताने जा रहे हैं जो टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान बन ही नहीं पाए. रहाणे और सहवाग का इंटरनेशनल करियर स्टैंड-इन कैप्टेंसी के साथ खत्म हो गया. वहीं, दो बड़े नाम अभी भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं जो अभी तक परानेंट कप्तान नहीं बने.