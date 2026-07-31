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कप्तानी का अनसुलझा 'श्राप'... 4 दिग्गज कभी नहीं बने टीम इंडिया के परमानेंट बॉस, सहवाग-रहाणे भी शामिल

30 जुलाई, वो तारीख जब दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अलविदा कहा. रहाणे ने भारतीय क्रिकेट को बहुत सी यादें दीं और कई बार टीम इंडिया की दीवार साबित हुए. रहाणे कप्तानी में भी असरदार और शानदार थे, लेकिन उस 'श्राप' का शिकार हुए, जिसका शिकार दिग्गज वीरेंद्र सहवाग हुए थे. हम आपको 4 दिग्गज बताने जा रहे हैं जो टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान बन ही नहीं पाए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 31, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:53 AM IST
कप्तानी का अनसुलझा 'श्राप'... 4 दिग्गज कभी नहीं बने टीम इंडिया के परमानेंट बॉस, सहवाग-रहाणे भी शामिल
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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