कप्तानी का अनसुलझा 'श्राप'... 4 दिग्गज कभी नहीं बने टीम इंडिया के परमानेंट बॉस, सहवाग-रहाणे भी शामिल

अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. कप्तानी में रोहित-कोहली और धोनी के चर्चे रहे, लेकिन रहाणे बेताज बादशाह से कम नहीं हैं. रहाणे ने भारतीय क्रिकेट को बहुत सी यादें दीं और कई बार टीम इंडिया की दीवार साबित हुए. रहाणे कप्तानी में भी असरदार और शानदार थे, लेकिन उस 'श्राप' का शिकार हुए, जिसका शिकार दिग्गज वीरेंद्र सहवाग हुए थे. हम आपको 4 दिग्गज बताने जा रहे हैं जो टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान बन ही नहीं पाए. रहाणे और सहवाग का इंटरनेशनल करियर स्टैंड-इन कैप्टेंसी के साथ खत्म हो गया. वहीं, दो बड़े नाम अभी भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं जो अभी तक परानेंट कप्तान नहीं बने.
रहाणे-सवाहग जैसी कहानी जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल की भी है. बेशुमार अनुभव और शानदार गेम प्लान के बाद भी दोनों दिग्गजों को टीम इंडिया की परमानेंट कैप्टेंसी अभी तक नहीं मिली है और आगे भी उम्मीद कम है. अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में आंकड़े बेहद शानदार रहे, जिसके चलते वह कप्तानी की रेस में दावेदार भी थे. लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली की चकाचौंध के आगे फीके पड़ गए.
बात करते हैं रहाणे की कप्तानी के रिकॉर्ड्स की तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट में स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर काम किया. रहाणे ने 6 टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान 4 जीत दर्ज की जबकि 2 ड्रॉ रहे. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा. 2020-21 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली के जाने के बाद उन्होंने टीम को 2-1 से सीरीज जिताई. गाबा टेस्ट की वह तारीख वाली जीत तो क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई. ODI में 3 मैचों में 3 जीत (जिम्बाब्वे के खिलाफ). T20I में 2 मैच, 1 जीत, 1 हार. कुल 11 मैचों में सिर्फ 1 हार.
केएल राहुल मौजूदा समय में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. उन्हें कैप्टेंसी का काफी अनुभव है, लेकिन स्टैंड-इन के तौर पर ही काम किया है. ODI में 14 मैच, 9 जीत, 5 हार हैं. टेस्ट में 3 मैच, 2 जीत, 1 हार. T20I में 1 मैच, 1 जीत है. लगभग 67 जीत का प्रतिशत होने के बाद भी वह रोहित-कोहली के चलते परमानेंट कप्तान नहीं बन पाए.
वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो 'नवाब ऑफ नई दिल्ली' हमेशा आक्रामक रहे. उन्होंने 2003 से 2012 के बीच भारत की कप्तानी की, मुख्य रूप से स्टैंड-इन. ODI में 12 मैच में 7 जीत, 5 हार. टेस्ट में 4 मैच, 2 जीत, 1 हार और एक ड्रॉ. उन्होंने एक टी20 मैच में भी कप्तानी की, जिसमें भारत को जीत मिली थी. कुल मिलाकर 17 मैचों में करीब 10 जीत उनके नाम हैं. सहवाग ने बतौर कप्तान एक दोहरा शतक भी जमाया, लेकिन धोनी के आने के बाद वह महज एक ऑप्शन बनकर रह गए.
जसप्रीत बुमराह गेंदबाज होने के बावजूद कप्तानी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. उन्होंने वनडे में कभी कप्तानी नहीं की. टेस्ट में 3 मैच में कप्तानी की, जिसमें 2 हार झेलनी पड़ी जबकि एक ही जीत नसीब हुई. टी20 में उन्होंने 3 मैच में कप्तानी की, जिसमें 2 जीत जबकि एक मैच रद्द हुआ.