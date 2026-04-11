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Hindi Newsक्रिकेट4000 रन, 200 विकेट... रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

4000 रन, 200 विकेट... रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

IPL 2026 Ravindra Jadeja: रवींद्र जडेजा ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की जीत के दौरान टी20 क्रिकेट में 4000 रन और 200 विकेट का ऐतिहासिक डबल पूरा किया. वह हार्दिक पांड्या के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:29 AM IST
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राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Ravindra Jadeja: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को छह विकेट से जीत हासिल की. विराट कोहली (16 गेंद पर 32 रन) और रजत पाटीदार (40 गेंद पर 63 रन) की पारी पर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग भारी पड़ गई. आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए थे. जवाब में राजस्थान ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाकर मैच को जीत लिया.

वैभव ने 26 गेंद पर 78 रन बनाकर सनसनी मचा दी. उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाकर गुवाहाटी में बादलों के साये में तूफान ला दिया. उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा. ध्रुव जुरेल ने 43 गेंद पर नाबाद 81 और रवींद्र जडेजा ने 25 गेंद पर नाबाद 24 रन बनाकर मैच को समाप्त कर दिया. जुरेल ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 188.37 का रहा.

जडेजा ने रचा इतिहास

इस मैच के दौरान अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. वह टी2 क्रिकेट में 4000 रन और 200 विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं. गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान जडेजा ने नाबाद 24 रन बनाकर इस उपलब्धि को हासिल किया. इस बाएं हाथ के अनुभवी ऑलराउंडर के नाम अब T20 क्रिकेट में 4016 रन और 238 विकेट दर्ज हो गए हैं.

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जडेजा के अलावा इस एलीट लिस्ट में और कौन?

हार्दिक पांड्या एकमात्र अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है. उनके नाम इस छोटे प्रारूप में 6165 रन और 227 विकेट हैं. भारतीय टीम के 2024 T20 वर्ल्ड कप विजेता अभियान का हिस्सा रहे जडेजा ने अपने करियर के अधिकांश रन और विकेट आईपीएल के दौरान ही हासिल किए हैं.

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कैसा रहा है जडेजा का आईपीएल सफर? 

साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के पहले खिताब जीतने वाले अभियान से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद जडेजा ने अब तक आईपीएल में 173 विकेट चटकाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के अलावा उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, कोच्चि टस्कर्स और गुजरात लायंस की टीमों का भी प्रतिनिधित्व किया है. आईपीएल में 173 विकेटों के साथ जडेजा टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय टी20 की बात करें, तो 37 वर्षीय जडेजा ने भारत के लिए कुल 515 रन बनाए हैं और 54 विकेट हासिल किए हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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