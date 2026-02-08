Advertisement
trendingNow13102706
Hindi Newsक्रिकेटजहां नजर डालो वहीं भारत... T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के 41 खिलाड़ी दिखा रहे जलवा, किस टीम में सबसे ज्यादा?

जहां नजर डालो वहीं भारत... T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के 41 खिलाड़ी दिखा रहे जलवा, किस टीम में सबसे ज्यादा?

Indian Origin Players In T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 10-12 नहीं बल्कि 41 भारतीय मूल के खिलाड़ी अलग-अलग देशों के लिए खेल रहे हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ी मेगा इवेंट में अपनी टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के मोनांक पटेल और ओमान के जतिंदर सिंह का नाम शामिल है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के 41 खिलाड़ी दिखा रहे जलवा
T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मूल के 41 खिलाड़ी दिखा रहे जलवा

Indian Origin Players In T20 World Cup 2026: क्रिकेट की दुनिया में भारत और भारतीयों का रुतबा क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 10-12 नहीं बल्कि 41 भारतीय मूल के खिलाड़ी अलग-अलग देशों के लिए खेल रहे हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ी मेगा इवेंट में अपनी टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के मोनांक पटेल और ओमान के जतिंदर सिंह का नाम शामिल है. इस लिस्ट में कनाडा की टीम टॉप पर है, जिसमें 11 खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं. दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसमें 9 इंडियन ऑरिजिन प्लेयर्स हैं.

कनाडा में 11, यूएसए में 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रहे 15 कनाडा के खिलाड़ियों में से 11 का कनेक्शन भारत से है. वहीं यूएसए की टीम में कप्तान मोनांक पटेल सहित 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कनाडा टीम में शामिल भारतीय मूल के खिलाड़ी

दिलप्रीत बाजवा, नवनीत धालीवाल, रविंद्रपाल सिंह, कंवरपाल ततगुर, श्रेयस मोव्वा, अंश पटेल, युवराज शर्मा, अजयवीर हुंदल, हर्ष ठाकर, शिवम शर्मा, जसकिरन सिंह.

यूएसए की टीम में कप्तान सहित 9 भारतीय मूल के खिलाड़ी

सौरभ नेत्रवल्कर, मोनांक पटेल, शुभम रंजने, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला, जेसी सिंह, नोस्थुश केंजिगे.

UAE की टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ियों को जगह

अलीशान शराफू, आर्यन शर्मा, सिमरनजीत सिंह, मयंक कुमार, ध्रुव पराशर, हर्षित कौशिक, रोहिद्द सिंह.

ओमान में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी

जतिंदर सिंह (टीम के कप्तान), विनायक शुक्ला, अषीश ओडेदरा, जय ओडेदरा, करण सोनावले, जितेन रामानंदी, वासिम अली.

न्यूजीलैंड की टीम में 2 भारतीय मूल के खिलाड़ी

न्यूजीलैंड की टीम में रचिन रविंद्र और ईश सोढ़ी मौजूद हैं, जो भारतीय मूल के हैं.

इटली टीम में कितने?

इटली की टीम में भी एक भारतीय मूल का खिलाड़ी है, जिनका नाम जसप्रीत सिंह है.

साउथ अफ्रीका में एक भारतीय मूल के खिलाड़ी

केशव महाराज

वेस्टइंडीज में 1 भारतीय मूल का खिलाड़ी

गुडाकेश मोती.

नीदरलैंड्स टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी

स्पिनर आर्यन दत्त, ओपनर विक्रमजीत सिंह

ये भी पढ़ें: जिस गेंदबाज से डरते हैं दुनियाभर के बल्लेबाज, नेपाल ने कर दिया बर्बाद! इंग्लैंड पर पहली बार लगा ये शर्मनाक दाग

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान