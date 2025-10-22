44 शतक, 139 अर्धशतक और 22211 रन... वर्ल्ड क्रिकेट का 'अमर' रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर-रिकी पोंटिंग से भी नहीं टूटा

Advertisement
Cricket Records: सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट इतिहास के बड़े से बड़े रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हैं. ये बात कुछ हद तक सच भी है. इस कारण उन्हें 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है. तेंदुलकर ने करीब 2 दशकों तक क्रिकेट पर राज किया. उन्होंने ब्रायन लारा, सनथ जयसूर्या, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के साथ रनों की बाजी लगाई और उसमें जीत भी हासिल की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:35 AM IST
Unbreakable Cricket Records: सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट इतिहास के बड़े से बड़े रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हैं. ये बात कुछ हद तक सच भी है. इस कारण उन्हें 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है. तेंदुलकर ने करीब 2 दशकों तक क्रिकेट पर राज किया. उन्होंने ब्रायन लारा, सनथ जयसूर्या, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के साथ रनों की बाजी लगाई और उसमें जीत भी हासिल की. सचिन ने टेस्ट में 51 तो वनडे में 49 शतक लगाए. क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में उन्होंने 200 मैच खेलकर 15921 और वनडे में 463 मैचों में 18426 रन बनाए.

सचिन के नाम नहीं ये बड़ा रिकॉर्ड

क्या आपको पता है कि तेंदुलकर ने लिस्ट ए क्रिकेट (50 ओवरों के आधिकारिक मैच) में कितने रन बनाए हैं? सचिन ने लिस्ट ए में 21999 रन बनाए हैं. उन्होंने कुल 551 मैचों में हिस्सा लिया. इसमें वनडे मैचों के रिकॉर्ड शामिल हैं. तेंदुलकर का 551 मैचों में औसत 45.54 रहा. उन्होंने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 200 रन है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में बनाया था. हालांकि, आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि इतने सारे बेहतरीन प्रदर्शनों के बावजूद सचिन लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं.

इंग्लैंड के दिग्गज ने रचा है इतिहास

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड इंग्लैंड के महान बल्लेबाज ग्राहम गूच के नाम दर्ज है. उन्होंने तेंदुलकर से 212 रन ज्यादा बनाए. गूच ने 1973 से 1997 तक 613 मैचों की 601 पारियों बल्लेबाजी की. इस दौरान वह 48 बार नॉटआउट रहे. गूच ने 40.16 की औसत से 22211 रन बनाए. वह कभी दोहरा शतक नहीं लगा पाए. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 198 रन है.  इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज ने लिस्ट ए मैचों में 44 शतक और 139 अर्धशतक लगाए हैं.

ग्राहम गूच से 212 रन पीछे रह गए सचिन

लिस्ट ए क्रिकेट में ग्राहम गूच का सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड 28 सालों से कायम है. उनके करीब तो कई दिग्गज पहुंचे, लेकिन कभी उसे तोड़ नहीं पाए. इंग्लैंड के ग्रीम हिक, सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संगकारा, वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाए. मौजूदा समय में सक्रिय खिलाड़ियों में विराट कोहली उनके करीब हैं, लेकिन वह भी काफी रन पीछे हैं. कोहली ने 337 लिस्ट ए मैचों में 56.60 की औसत से 15623 रन बनाए हैं. उनके नाम 55 शतक और 82 अर्धशतक हैं. कोहली करीब-करीब 37 साल के हो चुके हैं और उनका गूच के रिकॉर्ड तक पहुंचना मुमकिन नहीं लग रहा.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर

ग्राहम गूच (इंग्लैंड)- 613 मैच-  22211 रन
ग्रीम हिक (इंग्लैंड)- 651 मैच- 22059 रन
सचिन तेंदुलकर (भारत)- 551 मैच- 21999 रन
कुमार संगकारा (श्रीलंका)- 529 मैच- 19456 रन
विवियन रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज)- 500 मैच- 16995 रन
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 456 मैच- 16363 रन

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

