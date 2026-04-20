ये गेंदबाज खास है... LSG vs PBKS मैच में बने 454 रन, इस बॉलर ने दिए सिर्फ 25, अपने इशारों पर बल्लेबाजों को नचाया

IPL 2026: पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में रनों की सुनामी देखने को मिली. ऐसा लग रहा था जैसे इस मैच में रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे थे. हालांकि, एक गेंदबाज ऐसा था, जिसने रनों की सुनामी में भी बल्लेबाजों को शांत रखा. 19 अप्रैल को हुए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों का पहाड़ खड़ा किया. लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया.
Trending Photos
IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन में रविवार को पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हुआ. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रनों की सुनामी देखने को मिली. ऐसा लग रहा था जैसे इस मैच में रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे थे. हालांकि, एक गेंदबाज ऐसा था, जिसने रनों की सुनामी में भी बल्लेबाजों को शांत रखा. 19 अप्रैल को हुए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों का पहाड़ खड़ा किया. लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया.
इन 7 गेंदबाजों में से प्रिंस यादव इकलौते ऐसे गेंदबाज थे, जिन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा भी पूरा किया और बेहद कंजूसी से बॉलिंग भी की. दाएं हाथ के पेसर ने अपने 4 ओवर में 6.20 की इकॉनमी रेट से सिर्फ 25 रन खर्च किए. उनके अलावा बाकी सभी गेंदबाजों ने 10.00 से ज्यादा की इकॉनमी रेट से रन लुटाए.
हैरान करने वाली बात ये है कि 24 साल के प्रिंस यादव के पास इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव भी नहीं है. आईपीएल में भी उन्होंने अभी तक सिर्फ 12 मुकाबले खेले हैं. वो इस सीजन लगातार प्रभावित कर रहे हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में भी बाकी गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी, लेकिन प्रिंस यादव ने पंजाब के बल्लेबाजों के एक-एक रन के लिए तड़पा दिया.
लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा तेज गेंदबाज किफायती के साथ-साथ विकेट टेकर भी हैं. प्रिंस यादव ने अभी तक 6 मैचों में 17.18 की औसत से 11 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल 2026 में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में वो दूसरे नंबर पर हैं. फिलहाल पर्पल कैप चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के सिर पर है, जिन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं.
रविवार को हुए आईपीएल 2026 के मुकाबले में दोनों पारियों को मिलाकर 454 रन बने. पंजाब किंग्स के स्टार युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने बल्ले से तूफान मचाते हुए 80 गेंदों पर 182 रनों की शानदार साझेदारी की. पंजाब ने 20 ओवरों में 254 रन बनाए, जिसमें 21 छक्के शामिल थे. वहीं, लखनऊ ने जवाब में 200 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के शामिल थे.
यह भी पढ़ें: क्रिस गेल का '22' वाला किला और बाबर आजम की चुनौती, कितने मैचों में टूट सकता है 'यूनिवर्स बॉस' का महारिकॉर्ड?