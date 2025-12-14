SMAT 2025: 472 रन, 74 चौके-छक्के... यशस्वी-सरफराज ने खोल दिया धागा, MUM vs HAR मैच में रनों की आई सुनामी

MUM vs HAR, SMAT 2025: पुणे के डी वाई पाटिल अकादमी में खेले गए मुकाबले में रनों की ऐसी सुनामी आई कि गेंदबाज मुंह छिपाते दिखे. हरियाणा की तरफ से कप्तान अंकित कुमार और निशांत सिंधु ने गदर काटा तो मुंबई की ओर से स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने धागा खोल पिटाई की
MUM vs HAR, SMAT 2025: भारत की घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में रविवार को मुंबई का सामना हरियाणा से हुआ. पुणे के डी वाई पाटिल अकादमी में खेले गए मुकाबले में रनों की ऐसी सुनामी आई कि गेंदबाज मुंह छिपाते दिखे. हरियाणा की तरफ से कप्तान अंकित कुमार और निशांत सिंधु ने गदर काटा तो मुंबई की ओर से स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने धागा खोल पिटाई की. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ने वाले यशस्वी ने टी20 में भी जलवा दिखाया और ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए शानदार सेंचुरी जड़ी.
पुणे के डी वाई पाटिल अकादमी में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हरियाणा की तरफ से ओपनिंग करने उतरे अंकित कुमार ने 42 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली. 211.90 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए कप्तान ने 10 चौके और 6 छक्के उड़ाए. इसके बाद निशांत सिंधु ने मोर्चा संभाला और 38 गेंदों पर 63 रन बना दिए. हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 234 रनों का पहाड़ खड़ा किया.
यशस्वी-सरफराज ने धागा खोल दिया
एक समय लग रहा था कि 235 रनों का पहाड़ चढ़ना मुंबई के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने पलक झपकते ही ना सिर्फ पहाड़ चढ़ा, बल्कि हरियाणा के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए. यशस्वी जायसवाल ने 50 गेंदों पर 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान बाएं हाथ के युवा सनसनी ने 16 चौके और एक छक्का जड़ा. नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे सरफराज खान तो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर मैदान पर उतरे थे. उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 25 गेंदों पर 64 रन बना दिए. इस दौरान सरफराज ने 9 चौके और 3 छक्के जड़े.
MUM vs HAR: मैच में बने 472 रन... 74 चौके-छक्के
हरियाणा बनाम मुंबई के बीच टी20 मैच में कुल 472 रन बने. दोनों पारियों में मिलाकर 55 चौके और 19 छक्के लगे. रनों की सुनामी वाले मुकाबले में मुंबई ने हरियाणा को 4 विकेट से हरा दिया. शानदार शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
