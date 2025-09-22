टी20I में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 दिग्गज, मैदान पर उतरते ही थर-थर कांपते हैं गेंदबाज

टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाज उतरते ही लंबे-लंबे छक्के जड़ने के फिराक में रहते हैं. अपनी तेज-तर्रार पारी के दम खिलाड़ी कब 50 से 100 पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता. टी20I के इतिहास में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारियों के दम पर अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी थी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में.

अभिषेक शर्मा है नंबर 1

इस मामले में भारत के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है. अभिषेक ने मात्र 331 गेंदों में 50 छक्के पूरे कर लिया. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई अपनी विस्फोटक पारी के दौरान ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनसे पहले नंबर 1 पर वेस्टइंडीज के तूफानी खिलाड़ी एविन लुईस का नाम था. तीसरे नंबर पर एक और कैरेबियाई खिलाड़ी आंद्रे रसेल का नाम है. रसल ने ये रिकॉर्ड 409 गेंदों में हासिल किया था. वहीं चौथे नंबर पर हजरतुल्लाह जजई का नाम आता है. जजई ने ये रिकॉर्ड 492 गेंदों में कायम किया था. वहीं, आखिरी नंबर पर भारत के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. उन्होंने ये रिकॉर्ड 510 गेंदों में हासिल किया था.

सबसे कम इनिंग्स में 50 छक्के

इस मामले में भी भारत के तूफानी ओपनर और युवराज सिंह के 'चेले' अभिषेक शर्मा का नाम आता है. अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर ये आंकड़ा महज 20 पारियों में पूरा किया था. दूसरे नंबर पर एविन लुईस का नाम आता है. लुईस ने ये आंकड़ा 21 पारियों में पूरा किया था. तीसरे स्थान पर इस मामले में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का नाम आता है. गेल ने ये रिकॉर्ड 25 पारियों में हासिल किया था. वहीं भारतीय टी20 कप्तान ने ये आंकड़ा छूने के लिए 29 पारियों का सामना किया था. पांचवें और आखिरी नंबर पर इकलौते कंगारू खिलाड़ी शेन वॉटसन का नाम आता है. वॉटसन ने ये रिकॉर्ड 30 पारियों में पूरा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें:IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान SUPER-4 मैच के 5 बड़े मोमेंट्स, दुबई में क्रिकेट का मैदान बन गया लड़ाई का अखाड़ा

अभिषेक का टी20 करियर

अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में की थी. उन्होंने अभी तक के अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में खेले 21 मैचों की 20 पारियों में 197.78 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है.