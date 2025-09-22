टी20I में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 दिग्गज, मैदान पर उतरते ही थर-थर कांपते हैं गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12932245
Hindi Newsक्रिकेट

टी20I में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 दिग्गज, मैदान पर उतरते ही थर-थर कांपते हैं गेंदबाज

टी-20  क्रिकेट में बल्लेबाज उतरते ही लंबे-लंबे छक्के जड़ने के फिराक में रहते हैं. अपनी तेज-तर्रार पारी के दम खिलाड़ी कब 50 से 100 पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता.  ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में.  

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma and Suryakumar Yadav
Abhishek Sharma and Suryakumar Yadav

टी-20  क्रिकेट में बल्लेबाज उतरते ही लंबे-लंबे छक्के जड़ने के फिराक में रहते हैं. अपनी तेज-तर्रार पारी के दम खिलाड़ी कब 50 से 100 पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता. टी20I के इतिहास में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारियों के दम पर अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी थी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में.  

अभिषेक शर्मा है नंबर 1
इस मामले में भारत के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है. अभिषेक ने मात्र 331 गेंदों में 50 छक्के पूरे कर लिया. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई अपनी विस्फोटक पारी के दौरान ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनसे पहले नंबर 1 पर वेस्टइंडीज के तूफानी खिलाड़ी एविन लुईस का नाम था. तीसरे नंबर पर एक और कैरेबियाई खिलाड़ी आंद्रे रसेल का नाम है. रसल ने ये रिकॉर्ड 409 गेंदों में हासिल किया था. वहीं चौथे नंबर पर हजरतुल्लाह जजई का नाम आता है. जजई ने ये रिकॉर्ड 492 गेंदों में कायम किया था. वहीं, आखिरी नंबर पर भारत के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. उन्होंने ये रिकॉर्ड 510 गेंदों  में हासिल किया था.

सबसे कम इनिंग्स में 50 छक्के
इस मामले में भी भारत के तूफानी ओपनर और युवराज सिंह के 'चेले' अभिषेक शर्मा का नाम आता है. अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर ये आंकड़ा महज 20 पारियों में पूरा किया था. दूसरे नंबर पर एविन लुईस का नाम आता है. लुईस ने ये आंकड़ा 21 पारियों में पूरा किया था. तीसरे स्थान पर इस मामले में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का नाम आता है. गेल ने ये रिकॉर्ड 25 पारियों में हासिल किया था. वहीं भारतीय टी20 कप्तान ने ये आंकड़ा छूने के लिए 29 पारियों का सामना किया था. पांचवें और आखिरी नंबर पर इकलौते कंगारू खिलाड़ी शेन वॉटसन का नाम आता है. वॉटसन ने ये रिकॉर्ड 30 पारियों में पूरा किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें:IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान SUPER-4 मैच के 5 बड़े मोमेंट्स, दुबई में क्रिकेट का मैदान बन गया लड़ाई का अखाड़ा

अभिषेक का टी20 करियर
अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में की थी. उन्होंने अभी तक के अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में खेले 21 मैचों की 20 पारियों में 197.78 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma Suryakumar yadav

Trending news

मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
;