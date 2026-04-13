T20 में 14000 रनों का अंबार...इन 5 खिलाड़ियों ने गेंदबाजों की उड़ाई नींद, बटलर ने रिकॉर्ड बुक में मचाई खलबली

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में एक महारिकॉर्ड बना दिया है. जोस बटलर इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) टीम के लिए खेल रहे हैं. जोस बटलर ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में 37 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली. जोस बटलर ने 162.16 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके उड़ाए. जोस बटलर ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया.

बटलर ने रिकॉर्ड बुक में मचाई खलबली

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे कर लिए हैं. टी20 क्रिकेट में 14000 रन का रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट के बराबर माना जाता है. जोस बटलर के अलावा दुनिया में केवल 4 बल्लेबाज ही टी20 क्रिकेट में 14000 रन के महारिकॉर्ड तक पहुंच पाए हैं. जोस बटलर टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है. 35 साल के जोस बटलर भी अब इस महान लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

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2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 436 मैचों में 14,121 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 497 मैचों में 14,021 रन

सबसे तेज 14 हजार रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज

जोस बटलर टी20 क्रिकेट में 14 हजार रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के महज दूसरे बल्लेबाज हैं. बटलर से पहले यह कारनामा सिर्फ एलेक्स हेल्स की कर सके हैं. इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 14 हजार रन 468वीं पारी में पूरे किए. बटलर सबसे तेज 14 हजार रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14 हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम ही है. उन्होंने सिर्फ 423 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. वहीं, डेविड वॉर्नर ने 431 पारियों में 14 हजार रन पूरे किए थे.

टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक

जोस बटलर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक भी लगाया. उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 60 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज ने 11 चौके लगाए. जोस बटलर इस फॉर्मेट में 8 शतक भी लगा चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बटलर रनों के लिए बुरी तरह से जूझते हुए नजर आए थे. जोस बटलर 8 पारियों में सिर्फ 116 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 87 रन ही बना सके थे. हालांकि, जोस बटलर का फॉर्म में आना गुजरात टाइटंस के लिए राहत भरी खबर है.