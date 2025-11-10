Advertisement
trendingNow12996135
Hindi Newsक्रिकेट

5 बल्लेबाज... जिन्होंने भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में आग की तरह उगले रन, टॉप पर ये महान क्रिकेटर काबिज

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से कोलकाता (Kolkata) में होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 10, 2025, 02:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 बल्लेबाज... जिन्होंने भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में आग की तरह उगले रन, टॉप पर ये महान क्रिकेटर काबिज

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से कोलकाता (Kolkata) में होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से अभी तक 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते हैं और अफ्रीकी टीम ने 18 मैच जीते. आइए एक नजर डालते हैं उन पांच खिलाड़ियों पर जिन्होंने भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

1. सचिन तेंदुलकर

दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं. साल 1992 से 2011 के बीच मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 42.46 की औसत के साथ 1,741 रन बनाए. इस दौरान तेंदुलकर के बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले.

Add Zee News as a Preferred Source

2. जैक कैलिस

साउथ अफ्रीका के इस दिग्गज खिलाड़ी ने साल 2000 से 2013 के बीच भारत के खिलाफ 18 टेस्ट की 31 पारियों में 69.36 की औसत के साथ 1,734 रन बनाए. इस दौरान जैक कैलिस ने 7 शतक के साथ 5 अर्धशतक जमाए. दिसंबर 2010 में कैलिस ने सेंचुरियन में टीम इंडिया के खिलाफ 201 रन की नाबाद पारी खेली थी.

3. हाशिम अमला

साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हाशिम अमला ने साल 2004 से 2018 के बीच भारत के विरुद्ध 21 टेस्ट मुकाबलों में 5 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 1,528 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 43.65 रहा. अमला ने फरवरी 2010 में भारत के खिलाफ नागपुर में खेले गए टेस्ट मैच में नाबाद 253 रन बनाए थे.

4. विराट कोहली

रन मशीन विराट कोहली ने साल 2013 से 2024 के बीच साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 16 टेस्ट खेले, जिसमें 54.15 की औसत के साथ 1,408 रन जुटाए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 3 शतक और 5 अर्धशतक निकले. विराट कोहली अक्टूबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन की पारी खेल चुके हैं. यह मुकाबला पुणे में खेला गया था.

5. एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स ने साल 2006 से 2018 के बीच भारत के खिलाफ 20 टेस्ट मुकाबलों में 39.23 की औसत के साथ 1,334 रन जुटाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले. एबी डिविलियर्स ने अप्रैल 2008 में अहमदाबाद टेस्ट में 217 रन की नाबाद पारी खेली थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट