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Hindi Newsक्रिकेटचेन्नई सुपरकिंग्स से इन 5 बड़े खिलाड़ियों की होगी छुट्टी! आईपीएल ऑक्शन से पहले ही कटेगा पत्ता?

चेन्नई सुपरकिंग्स से इन 5 बड़े खिलाड़ियों की होगी छुट्टी! आईपीएल ऑक्शन से पहले ही कटेगा पत्ता?

5 Big Players may be Released by Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा. चोटों से परेशान इस टीम ने 13 मैचों में 6 जीत हासिल की है और उसे 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम को प्लेऑफ में पहु्ंचने के लिए अपने अंतिम मैच में जीत हासिल करनी होगी. इसके अलावा अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 19, 2026, 03:42 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स
चेन्नई सुपरकिंग्स

5 Big Players may be Released by Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 का लीग चरण अपने चरम पर पहुंच चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इस समय बदलाव के एक अनोखे दौर में है. 13 मैचों के बाद टीम ने चोटों की चिंताओं, प्रयोगों और नई प्रतिभाओं के उदय के साथ इस सीजन का सफर तय किया है. वह प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है. उसे अपने अंतिम लीग मैच में जीत हासिल करने के अलावा अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. इसी बीच यह चर्चा होने लगी है कि टीम को अगले सीजन में क्या-क्या बदलाव करना चाहिए.

कुछ अनुभवी खिलाड़ी अगले सीजन से पहले बाहर हो सकते हैं. चेन्नई ने प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों में निवेश किया है. उन्हें वह बनाए रखना चाहेगी. वहीं, टीम कुछ कड़े फैसले लेकर चौंका भी सकती हैं. हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में यहां बता रहे हैं जो अगले सीजन के ऑक्शन से पहले ही टीम से अलग हो सकते हैं... 

1. महेंद्र सिंह धोनी

आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी चर्चा एमएस धोनी की प्लेइंग इलेवन से शारीरिक अनुपस्थिति रही है. लगातार फिटनेस समस्याओं और मांसपेशियों में खिंचाव से जूझते हुए धोनी ने अब तक खेले गए सभी 13 लीग मैचों में हिस्सा नहीं लिया है. हालांकि, उनका प्रभाव अभी भी निर्विवाद बना हुआ है. 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान धोनी इस सीजन में पहली बार डगआउट में नजर आए. मैच के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और माना जा रहा है कि वह अगले सीजन से टीम में खिलाड़ी के तौर पर नहीं होंगे. वह किसी अन्य भूमिका में चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ जुड़े रह सकते हैं.

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2. स्पेंसर जॉनसन

नाथन एलिस के चोटिल होने पर रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किए गए स्पेंसर जॉनसन पर इस सीजन में काम का काफी बोझ रहा है. इस ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2 मैचों में हिस्सा लिया, जिन्हें मुख्य रूप से हाई-प्रेशर डेथ ओवरों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि उनकी तेज गति नियमित रूप से 130 किमी/घंटा से ऊपर रही, लेकिन वे कुल मिलाकर केवल 1 विकेट हासिल कर सके.

ये भी पढ़ें: ODI में सबसे तेज 150 विकेट, 25 साल के गेंदबाज ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

3. मुकेश चौधरी

चोटों के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद मुकेश चौधरी ने CSK के गेंदबाजी आक्रमण में शानदार वापसी की है.  उन्होंने खेले गए 7 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं. व्यक्तिगत पीड़ा (अपनी मां के निधन) के बावजूद उन्होंने टीम के प्रति जो अटूट प्रतिबद्धता दिखाई, उसने उन्हें इस सीजन का एक प्रेरणादायक खिलाड़ी बना दिया है. वह टीम के साथ लंबे समय से हैं. उनका प्रदर्शन बेहतरीन कभी नहीं रहा.

 

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4. मैथ्यू शॉर्ट

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट को टीम में मध्यक्रम में स्थिरता और विस्फोटक शक्ति प्रदान करने के लिए चुना गया था. 2 मैचों में शॉर्ट ने 36 रन बनाए . उन्होंने कोई अर्धशतक नहीं बनाया. उनका उच्चतम स्कोर 34 रहा. वह उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिस तरह की उम्मीद टीम ने की थी.

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5. मैट हेनरी

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने इस सीजन में 3 मैचों में हिस्सा लिया. वह कुछ खास नहीं कर पाए. हेनरी सिर्फ 2 विकेट ही ले पाए. उन्होंने 13 की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. वह इस सीजन में अनुशासित गेंदबाजी नहीं कर पाए. ऐसे में अगले साल टीम के साथ उनका जुड़ा रहना मुश्किल ही माना जा रहा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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