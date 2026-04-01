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Hindi Newsक्रिकेटRR vs GT: सधी शुरुआत, कसी हुई गेंदबाजी... फिर कैसे गुजरात के हाथ से निकल गया मैच, देखें 5 कारण

RR vs GT: सधी शुरुआत, कसी हुई गेंदबाजी... फिर कैसे गुजरात के हाथ से निकल गया मैच, देखें 5 कारण

GT vs PBKS: सीएसके, हैदराबाद और केकेआर की तरह गुजरात के लिए भी आईपीएल 2026 का आगाज हार के साथ हुआ. सूझ-बूझ भरी शुरुआत के बाद भी न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर गुजरात को पंजाब किंग्स की टीम ने रौंद डाला. गुजरात की टीम कैसे हारी इसकी 5 वजह हम आपको बताते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:59 AM IST
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कैसे हार गई गुजरात टाइटंस. (IPL)
कैसे हार गई गुजरात टाइटंस. (IPL)

GT vs PBKS IPL 2026: आईपीएल 2026 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस पहले मैच में संघर्ष करती नजर आई. पंजाब किंग्स ने एकतरफा अंदाज में 3 विकेट से टीम को रौंद डाला. पंजाब के एक बल्लेबाज ने जीत की इबारत लिख दी. गिल एंड कंपनी कैसे और क्यों हारी, इसकी वजह क्या हैं इसके बारे में हम आपको समझाते हैं. पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था, बैटिंग में सूझ-बूझ भरी शुरुआत के बाद भी फुस्स हो गई. 

1. गिल-बटलर ने किया बंटाधार

आईपीएल में ओपनर्स से तेज शुरुआत मिलने पर ही टीम अच्छा स्कोर बोर्ड पर टांगती है. लेकिन गुजरात ने हमेशा की तरह सूझ-बूझ भरी शुरुआत की, लेकिन बाद में भी स्कोर को रफ्तार से आगे बढ़ाने में फेल हो गए. 37 के स्कोर पर सुदर्शन के आउट होने के बाद गिल की टुक-टुक ने सभी का दिल तोड़ दिया. 27 गेंद में गिल महज 39 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, बटलर ने 115 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर मिडिल ऑर्डर पर दबाव दूना कर दिया. 

2. पॉवर प्ले का नहीं उठाया फायदा

शुभमन गिल और जोस बटलर पॉवर प्ले का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हुए. जैसे-तैसे टीम पॉवर प्ले में 54 रन बोर्ड पर टांगने में कामयाब हुई. पंजाब किंग्स ने इस दबाव का पूरा फायदा उठाया और बल्लेबाजों को बांधकर रखा. मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स ने 147 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जबकि सुंदर ने भी 112 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर बंटाधार किया. 

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3. 162 रन पर रुकी गुजरात

गुजरात की टीम को जिस पिच पर 180 के टोटल के आस-पास रहना था वहां टीम महज 162 रन पर रुकी. गेंदबाजों ने टक्कर दी, लेकिन पंजाब का एक बल्लेबाज टिका और अकेले पंजाब की बल्ले-बल्ले कर दी. पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल और विजयकुमार वैशाक ने मिलकर 5 विकेट झटके और गुजरात पर अंत तक शिकंजा कसकर रखा. 

4. मिडिल ऑर्डर कमजोर

गुजरात के मिडिल ऑर्डर पर नजर डालें तो अनुभवहीन और कमजोर नजर आता है. ग्लेन फिलिप्स पर पूरा मिडिल ऑर्डर निर्भर है. वाशिंगटन सुंदर बाकी टीमों के ऑलराउंडर्स की तरह विस्फोटक नहीं हैं जबकि शाहरुख खान ने आईपीएल में कुछ खास नहीं किया है, जिसके चलते वह भरोसेमंद नजर नहीं आते हैं. ऐसे में गुजरात के कप्तान गिल को मिडिल ऑर्डर पर जिम्मा छोड़ना मुश्किल हो सकता है. 

ये भी पढ़ें.. Team India में जगह पाने को तरस रहे IPL 2026 के ये 7 कप्तान, लिस्ट में कई धुरंधर

5. सुंदर और अशोक ने बिगाड़ा खेल

163 रन का पीछा करते हुए पंजाब की टीम भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन ऑलराउंडर कूपर कॉनली ने गुजरात का बंटाधार किया. वहीं, वाशिंगटन सुंदर और अशोक शर्मा ने बॉलिंग में निराश किया. सुंदर ने 19 गेंद में 27 रन खर्च किए अशोक शर्मा ने 3 ओवर में 31 रन लुटाए. अंत में पंजाब ने कॉनली की ताबड़तोड़ 44 गेंद में 72 रन की पारी की बदौलत मुकबले को अपने नाम किया. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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