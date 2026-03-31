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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs RR: संजू का फ्लॉप शो.. पॉवर प्ले में धुनाई, चेन्नई सुपरकिंग्स की हार के 5 बड़े कारण, क्या खली धोनी की कमी?

CSK vs RR: संजू का फ्लॉप शो.. पॉवर प्ले में धुनाई, चेन्नई सुपरकिंग्स की हार के 5 बड़े कारण, क्या खली धोनी की कमी?

CSK vs RR: आईपीएल 2026 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का हाल बेहाल नजर आया. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सीएसके को 8 विकेट से एकतरफा अंदाज में बुरी तरह से रौंद डाला. यूं तो सीएसके की पूरी टीम कोलैप्स कर गई, लेकिन फिर भी ऐसे 5 बड़े कारण हैं, जिसके चलते टीम की हालत पतली हो गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:05 AM IST
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क्यों फुस्स हुई चेन्नई सुपर किंग्स? (PIC- IPL)
क्यों फुस्स हुई चेन्नई सुपर किंग्स? (PIC- IPL)

CSK vs RR: आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नीचे से दूसरे नंबर पर रही तो मैनेजमेंट ने अगले सीजन में अच्छे प्रदर्शन के लिए फैंस से वादा कर दिया. अब 19वें सीजन की शुरुआत सीएसके के लिए बुरे सपने जैसी रही है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले मैच में सीएसके की टीम पूरी तरह से फुस्स नजर आई, फिर बात चाहे बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की. सीएसके को 8 विकेट से राजस्थान ने एकतरफा अंदाज में हराया. टीम की हार के 5 बड़े कारण सामने आए हैं. 

1. वर्ल्ड कप का हीरो फ्लॉप

सबसे पहला कारण है, हमारे वर्ल्ड कप का हीरो सीएसके की तरफ से फ्लॉप रहा. सभी को विस्फोटक संजू सैमसन से काफी उम्मीद थी, जिनके लिए सीएसके ने अपने दो खिलाड़ी राजस्थान को दे दिए. लेकिन संजू इस मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. उन्होंने 7 गेंद में 6 रन बनाए जिसमें एक चौका आया. राजस्थान के नांद्रे बर्गर ने उन्हें आसानी से पवेलियन भेज दिया.

2. टॉप ऑर्डर पूरी तरह फुस्स

सीएसके का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फुस्स था. टीम की बल्लेबाजी ज्यादातर आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन पर निर्भर है, लेकिन तीनों बल्लेबाज फुस्स हो गए. म्हात्रे का खाता भी नहीं खुला, टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप होने के चलते दोगुना दबाव मिडिल ऑर्डर पर था और टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली. 

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3. मिडिल ऑर्डर

टॉप ऑर्डर फुस्स होने के बाद मिडिल ऑर्डर में भी अनुभवी बल्लेबाज थे, लेकिन जिम्मेदारी उठाने में कामयाब नहीं हुए. कुछ बल्लेबाज खराब शॉट सेलेक्शन से ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे. सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज फ्लॉप दिखे. हालांकि, जिमी ओवरटन ने 43 रन की पारी खेली और टीम की लाज बचाई. टीम जैसे-तैसे 127 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई.

4. खराब गेंदबाजी

जिस पिच पर राजस्थान के गेंदबाज कहर बरपाते दिखे, उसी पिच पर सीएसके गेंदबाज पुरी तरह से फिसड्डी साबित हुए. पहला विकेट 7वें ओवर में गिरा तब तक 75 रन बन चुके थे. वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ 305 स्ट्राइक रेट से 17 गेंद में 52 रन की पारी खेली. सीएसके को सिर्फ 2 विकेट मिले जो अंशुल कंबोज ने झटके.

ये भी पढे़ं.. नया सीजन, नए खिलाड़ी, लेकिन कहानी वही पुरानी... 3 खिलाड़ी बने CSK के लिए विलेन

5. पॉवर प्ले में खराब प्लानिंग

पॉवर प्ले में सीएसके को कोई विकेट नहीं मिला और राजस्थान की टीम दूनी तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ती नजर आई. वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल की वीकनेस पर गेंदबाज ने काम नहीं किया और दोनों ताबड़तोड़ शुरुआत देकर राजस्थान की नीव रखते नजर आए. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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